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الالاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

22 أيلول / سبتمبر 2023 10:12

الالاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
الالاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى آلاف من المواطنين، اليوم ، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، بأن آلاف المواطنين توافدوا إلى المسجد الأقصى من كافة المناطق منذ ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى لأداء صلاة الفجر في رحابه.

وتجاوز المواطنون حواجز قوات الاحتلال التي وضعتها في أزقة البلدة القديمة لعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك.

ودعت أمس العديد من الهيئات المقدسية المواطنين لضرورة شد الرحال للأقصى وأداء الصلوات فيه؛ لإفشال مخططات المستوطنين في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

ويُشار إلى أنه يتزامن ذلك ما ما تسمى بالأعياد اليهودية التي كثف فيها المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

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