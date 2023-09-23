النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2628)  السبت 23/9/2023

1991م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر انعقدت هذه الدورة في ظل أجواء فلسطينية عربية وعربية ودولية بالغة الخطورة والحساسية فلسطينياً تمثلت في غياب ممثلي بعض الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها بالإضافة إلى الحوارات المكثفة التي لم تصل إلى قاسم مشترك حول مقترحات وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر للتسوية السلمية وعربياً تمثلت في غياب التنسيق في مواجهة استحقاقات المرحلة ومشاريع التسوية المطروحة بين الدول العربية من وجهة وبينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من جهة ثانية.