النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2628) السبت 23/9/2023
أخبار فلسطينية
فلسطين تشارك في اجتماع تنسيقي ومؤتمر وزاري لمجموعة الـ77 والصين
حماس": قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة"
الرئاسة الفلسطينية ردا على نتنياهو: السلام يبدأ من فلسطين
المفوض العام للأونروا: المطلوب مسار مستدام لتمويل الوكالة
مؤتمر مانحي “الأونروا” مخيب للآمال.. والأزمة المالية تتفاقم
سلطات الاحتلال تفرض إغلاقات جديدة على المناطق الفلسطينية بحجة “الأعياد اليهودية”
الخارجية الفلسطينية: جنوب أفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول
كتائب القسام تنظم عرضًا عسكريًا في مخيم جنين وتقدم العزاء لعوائل الشهداء
"قاسم": "نتنياهو" مارس حالة من الاستقواء على شعبنا بخطابه في الأمم المتحدة
30 عاما على أسر كتائب القسام الجندي الإسرائيلي فاكنين
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يتطلَّع لـ«سلام تاريخي» مع السعودية
نتنياهو: إسرائيل تفترب من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية
نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها إلى القدس
مقربون من بن غفير: تقديم أي تنازلات للفلسطينيين سيؤدي إلى حل الحكومة
إعلام عبري: هذا الأمر وضع الجيش بحالة إحراج ودفعه لقصف أهداف بغزة
اخبار دولية
الأمم المتحدة تحذر من أخطر هجمات استيطانية ضد الفلسطينيين
إردوغان ونتنياهو يتفقان على تبادل الزيارات وبدء عمليات تنقيب مشترك عن الطاقة
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. نتنياهو يعرض خريطة بعنوان الشرق الأوسط الجديد
تقرير أممي: نزوح 1100 فلسطيني في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين
جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول
أخبار عربية
لبنان: مسلّحو عين الحلوة لم يغادروا متاريسهم
أبو الغيط يدعو الدول الإفريقية لتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مقاعد فارغة وخريطة تمحو فلسطين.. “الخطاب الأجوف” لنتنياهو في الأمم المتحدة- (تغريدات)
الجيش الإسرائيلي يضرب مواقع لحماس في غزة.. وعشرات الإصابات عند الجدار الفاصل- (صور وفيديو)
حملات إسرائيلية حثيثة لإطلاق سراح الإرهابي قاتل عائلة دوابشة تعزز مخاوف الفلسطينيين
إصابة العشرات في مسيرات مناهضة للجدار والاستيطان في نابلس وقلقيلية والقدس
حكومة اليمين الإسرائيلي تواصل حرب “التهجير القسري” وتخطط لمشروع لقطع التواصل بين القدس وبيت لحم
الشرق الأوسط
إسرائيل تعلن إغلاقاً شاملاً بالضفة الغربية وغلق المعابر مع غزة لمدة يومين
كرة القدم... متنفس لسكان غزة وعامل توحيد بعدما فرّقتهم السياسة
الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بعد طعنه حارساً في القدس الشرقية
الاهرام المصرية
الرئاسة الفلسطينية ردًا على نتنياهو: السلام يبدأ من فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة سلمية شرق قطاع غزة ويحتجز 3 صحفيين شمال الضفة الغربية
الأمم المتحدة: تهجير 1105 فلسطينيين من 28 مجتمعا بالضفة الغربية منذ عام 2022 بسبب عنف المستوطنين
الشروق المصرية
إصابة 28 من الفلسطينيين شرق غزة والجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لحماس
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية في غزة والضفة الغربية
الغد الأردنية
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الشباب الثائر يطلق أعدادا من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف
فرض إغلاق شامل على الضفة والقطاع الاثنين المقبل
الاحتلال يمعن بالتصعيد.. ويمنع ترميم أجزاء من "الأقصى"
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور مستوطنون يؤدّون طقوسًا وأغاني استفزازية في البلدة القديمة بالقدس
حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة" لوقف إسناد الأقصى
9عمليات إطلاق نار في 26 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
والد المطارد "اشتيه": المقاومون يجب إسنادهم لا أن يُعذّبوا في زنازين السلطة
أجهزة السلطة تواصل اعتقال المقاومين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل 3 شبان في الخليل وجنين
"القدس" تكشف تفاصيل عملية "المستعربين" في مخيم جنين
3 إصابات في حادث سير ببلدة العيزرية شرق القدس
حزن وألم يخيمان على عائلة الأسير شادي زيود
إصابة طفل والاعتداء على والده من قبل المستوطنين بالخليل
الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بالاستيطان في الشيخ جراح
الاحتلال يعتقل شاباً خلال مواجهات في بيت لحم
الحياة الجديدة
أبو ردينة: أي حل لن يحظى برضى شعبنا وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
الاحتلال يفتش منزلًا في بلدة بيتونيا
الاحتلال يحتجز صحفيين وناشطًا على حاجز عسكري شرق نابلس
حالات اختناق إثر قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة
جريدة الأيام
شهيد خلال اشتباك مسلح في كفر دان وقصف منزل واعتقال مقاوم في نابلس
»31 مصاباً في مواجهات شرق القطاع وطائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة
مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحامَين استيطانيَّين...
نتنياهو: نقترب من سلام مع السعودية ولا يجب منح الفلسطينيين حق "الفيتو"
أميركا تقدّم 73 مليون دولار إضافية لدعم "الأونروا"
»50مليون شيكل خسائر عمال غزة جرّاء إغلاق معبر "إيريز" المتواصل
وكالة صفا
إصابة شابين برصاص الاحتلال غرب جنين
وقفة شعبية في نواكشوط رفضًا للتطبيع ودعمًا للقدس
بالفيديو آلاف المواطنين يشيعون الشهيد عبدالله أبو الحسن في جنين
مستوطنون يحطمون 40 شجرة زيتون جنوب نابلس
الديمقراطية: خطاب عباس ألقى بقضية فلسطين على عاتق الخارج وتجاوز الإجماع
بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة الأحد القادم
حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة "محاولة فاشلة"
الاحتلال يستهدف ثلاث نقاط رصد للمقاومة شرق قطاع غزة
إصابات في مواجهات متفرقة بمدن الضفة المحنلة
جماهير جنين تُشيع جثمان الشهيد عبدالله أبو الحسن
رضوان: دماء الشهداء وقوداً لمواصلة مسيرة المقاومة
مستوطنون يحطمون 40 شجرة زيتون جنوب نابلس
34 عملا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة بينها عمليتا طعن ودهس
فلسطين اليوم
معبر بيت حانون مغلق لليوم التاسع على التوالي
الاحتلال يفتش منزلا في بلدة بيتونيا غرب رام الله
تحقيق: وحدة من "المستعربين" قتلت طفلا فلسطينيا لأنه كشفهم
سما نيوز
الإعلام العبري: نتنياهو يكذب على العالم بشأن "إبرام السلام"
العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة
يروج للتطبيع مع السعودية بخريطة تمحو فلسطين
شاهد: مقاعد فارغة وخريطة نتنياهو في الأمم المتحدة تثير تفاعلاً
أول صورة للقيادي في عرين الأسود خالد طبيلة بعد اعتقاله
إعلام إسرائيلي: جرأة هذا الفلسطيني جعلت الجيش يقصف موقعا لحماس (فيديو)
المالكي يشارك في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم الأونروا في نيويورك
3 إصابات خطيرة بحادث سير في العيزرية
الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب
فتوح يرحب بقرار حكومة جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول
الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي
أبو بكر يجدد مطالبته لـ"الجنائية الدولية" بفتح تحقيق في استشهاد الصحفية أبو عاقلة
عرب 48
إصابة طفل (4 أعوام) بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا
الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد بلال قدح من شقبا غرب رام الله
منح جائزة رافتو لحقوق الإنسان لـ"الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين"
وكالة وفا
نيويورك: المالكي يبحث مع نظيره الأريتري تعزيز ...
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- 23 أيلول (سبتمبر)
- 2004م عملية مشتركة قامت بها "ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي وكتائب أبو الريش إذا قامت باقتحام مستوطنة موارج شمال شرق رفح مما أدى إلى مقتل 5 من الإسرائيليين من بينهم ضابط كبير، واستشهاد المنفذين الثلاثة.
- 2002م قوات الاحتلال تخسر 4 دبابات من نوع "ميركافاه" خلال محاولتها التوغل في حيّي الزيتون و الشجاعية في قطاع غزة ، و يسقط 10 شهداء و أكثر من 50 جريحاً في عمليّة التوغّل كما دمّرت الكثير من المنازل و المحلات .
- 1991م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر انعقدت هذه الدورة في ظل أجواء فلسطينية عربية وعربية ودولية بالغة الخطورة والحساسية فلسطينياً تمثلت في غياب ممثلي بعض الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها بالإضافة إلى الحوارات المكثفة التي لم تصل إلى قاسم مشترك حول مقترحات وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر للتسوية السلمية وعربياً تمثلت في غياب التنسيق في مواجهة استحقاقات المرحلة ومشاريع التسوية المطروحة بين الدول العربية من وجهة وبينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من جهة ثانية.
- 1991م المجلس الوطني الفلسطيني يوافق على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط. حضرته في نهاية تشرين أول (أكتوبر) 1991مإسرائيل ووفود عربية ووفد أردني فلسطيني مشترك.
- 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
- 1948 م إعلان حكومة عموم فلسطين شرعت الهيئة العربية العليا منذ أوائل سنة 1947، في وضع الأسس اللازمة لإنشاء حكومة فلسطينية، وذلك عندما أخذت المقاومة الشعبية بالاشتداد، وفي أوائل شباط (فبراير) سنة 1948، طلبت الهيئة العربية العليا الموافقة الرسمية العربية على قيام حكومة فلسطينية تتولى شؤون الإدارة العامة عند انتهاء الانتداب في 15 أيار (مايو) 1948، وكانت الهيئة قد قدمت بمشروع خاص بذلك إلى جامعة الدول العربية.
- 1918 م القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس، لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.