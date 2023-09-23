تجدد الاحتجاجات في تل أبيب وعشرات البلدات بالداخل المحتل

الداخل المحتل-الرأي:

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة.

وتظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية بشارع "كابلان"، كما في عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.

ومن المزمع أن تنظم عقب المظاهرة المركزية في "كابلان"، مسيرة باتجاه منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في المدينة.

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن المظاهرة المركزية أطلق عليها "لا يوجد غفران للديكتاتورية"، في إشارة إلى ما يسمى بيوم الغفران الذي يصادف يومي الأحد والإثنين.

وتظاهر الآلاف في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق "كركور".