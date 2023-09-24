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الصين تفشل في إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء

24 أيلول / سبتمبر 2023 08:28

الصين تفشل في إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء
الصين تفشل في إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء

أعلنت وكالة شينخوا أن الصين فشلت اليوم في إرسال قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض.

وجاء في منشور للوكالة: "نفذت شركة Galactic Energy الصينية اليوم عملية إطلاق فاشلة لقمر Jilin-1 Gaofen-04B استخدمت فيها صاروخا فضائيا من نوع Ceres-1".

ووفقا للوكالة فإن عملية الإطلاق تم تنفيذها اليوم الخميس من قاعدة جيوغوان الفضائية شمالي الصين، تمام الساعة 12:59 بتوقيت بكين (07:59 بتوقيت موسكو)، وبعد مدة من إطلاق الصاروخ ظهرت مشكلات فنية أدت لإيقاف العملية، ويجري التحقيق في أسباب الحادثة.

أما صاروخ Ceres 1 الذي استخدم في إطلاق القمر اليوم فهو صاروخ فضائي خفيف يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 19 مترا وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل 400 كلغ من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

المصدر: تاس

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