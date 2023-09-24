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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2629) الاحد24/9/2023

24 أيلول / سبتمبر 2023 10:13

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2629)  الاحد24/9/2023

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24 أيلول (سبتمبر)

  • 2005م  اغتالت طائرات صهيونيّة قادةً ميدانيين في كتائب القسّام خلال قصفها لسيّارتين مدنيّتين فلسطينيّتين في حيّ "الزيتون" بمدينة غزة. ومن بين الشهداء رواد فرحات ونافذ أبو حسنين.
  • 2004م القوات الإسرائيلية تجتاح مدينة غزة (الشجاعية والتفاح والشعف) لتستكمل المجزرة التي بدأتها في 20-9-2002م وراح ضحيتها 13 شهيداً وعشرات الجرحى.
  • 1995 م إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتوصلان في منتجع طابا المصري إلى "اتفاقية طابا" (أوسلو 2) التي تتعلق بالتزامات المرحلة الانتقالية من الجانبين والمزيد من نبضات إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.
  • 1995م توقيع اتفاقية طابا تمّ التوقيع على اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات و وزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون بيريز في القاهرة ، و الذي يحدّد تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في معظم الأراضي المأهولة بالفلسطينيين في المدن الرئيسة بالضفة الغربية
  • 1990 م جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف 23 منزلاً ومتجراً في مخيم البريج بقطاع غزة.
  • 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوا إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا.
  • 1967 م إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
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