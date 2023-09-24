النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2629) الاحد24/9/2023
أخبار فلسطينية
- استشهاد شابين برصاص الاحتلال في طولكرم
- الرئاسة الفلسطينية ردا على نتنياهو: السلام يبدأ من فلسطين
- الجيش الإسرائيلي يضرب مواقع لحماس في غزة.. وعشرات الإصابات عند الجدار الفاصل- (صور وفيديو)
- "حماس" تنعى الشهيدين جبعاوي وأبو دغش وتؤكد أن المقاومة باقية والاحتلال إلى زوال
- هيئة المعابر": إغلاق حاجز بيت حانون اليوم وغدًا بحجة الأعياد اليهودية
- »صرف المنحة القطرية في غزة اليوم
- »55% من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال لفترات جديدة
- »إسرائيل تسيطر على 80% من الأغوار
- 19 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة
-
اخبار إسرائيلية
- تبرعات حكومية بنصف مليون شيكل: إسرائيل «تكرّم» قاتل عائلة الدوابشة
- منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل باتت تسيطر على 80% من إجمالي منطقة الأغوار
- جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين شرق نابلس
- المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وسط اجراءات مشددة
- إسرائيل" تُهنئ السعودية بعيدها الوطني.. هل وقعتا اتفاقية التطبيع؟
- مصدر "اسرائيلي" كبير: ما يبدأ بمواجهات ينتهي بمعركة
-
اخبار دولية
- المفوض العام للأونروا: المطلوب مسار مستدام لتمويل الوكالة
- مسؤول: خدمات أونروا مهددة بالتوقف في نوفمبر المقبل
- لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)
- الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة
- طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحماس في غزة.. وإصابات في مظاهرات قرب السياج الفاصل- (فيديو)
- مسؤول: خدمات أونروا مهددة بالتوقف في نوفمبر المقبل
- منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل باتت تسيطر على 80% من إجمالي منطقة الأغوار
- جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين شرق نابلس
- مقاعد فارغة وخريطة تمحو فلسطين.. “الخطاب الأجوف” لنتنياهو في الأمم المتحدة- (تغريدات)
- الرئاسة الفلسطينية ردا على نتنياهو: السلام يبدأ من فلسطين
- الجيش الإسرائيلي يضرب مواقع لحماس في غزة.. وعشرات الإصابات عند الجدار الفاصل- (صور وفيديو)
- المفوض العام للأونروا: المطلوب مسار مستدام لتمويل الوكالة
-
الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
- شهيدان ودمار كبير حصيلة عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس
- الاحتلال يقصف نقطة رصد لحماس في غزة
-
الاخبار اللبنانية
- مصر تستعدّ لرئاسياتها: الترشّح متاح والمنافسة ممنوعة
- تبرعات حكومية بنصف مليون شيكل: إسرائيل «تكرّم» قاتل عائلة الدوابشة
- «مخاتير» الثقافة والسياسة على الساحة الفلسطينية
- العقار 4756: ليس لقبور «صبرا وشاتيلا» من يحميها!
- نسوة «عين الحلوة»: أمل المخيّم الأخير
-
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- بعد تصريحات محمد بن سلمان عن التطبيع.. تهنئة إسرائيلية بالعيد الوطني السعودي
- الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة على مواقع لحماس في قطاع غزة
- إصابة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية في غزة
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو والصور غداة ما يسمى عيد الغفران.. أفواج كبيرة من المستوطنين تقتحم "الأقصى"
- "حماس" تنعى الشهيدين جبعاوي وأبو دغش وتؤكد أن المقاومة باقية والاحتلال إلى زوال
- بالفيديو والصور الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل رئيس وأعضاء مجلس الطلبة
- بالفيديو شهيدان برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم نور شمس
- بالفيديو عشية الاقتحام الأكبر.. النائب الرجوب يدعو للدفاع عن "الأقصى" وحمايته من التهويد
- نابلس.. معتقلون سياسيون في سجن "الجنيد" يشرعون بالإضراب عن الطعام غدًا
- 19 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة
- الإعلان عن صرف مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى والأسرى المحررين
- خاص خاطر يُحذِّر من دعوات جماعات "الهيكل" لاقتحام الأقصى في "عيد الغفران"
- أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد
- إصابتان خطيرتان بدالية الكرمل وبرطعة في جريمتي إطلاق النار
-
صحيفة القدس
- شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم
- صور| اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال عدد من الطلبة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط اجراءات مشددة
- الاحتجاجات تتجدد في تل أبيب وعشرات البلدات والمواقع
- اسرائيل تهنئ الرياض بالعيد الوطني السعودي
صحيفة الأيام
- المستوطنون يصعّدون من اعتداءاتهم ويقيمون بؤرة استيطانية جنوب الخيل
- »مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية في محيط المسجد الأقصى
- »عندما يعاني الاقتصاد الفلسطيني نقص العمالة
- »4 إصابات في تجدد التظاهرات شرق القطاع وطائرات الاحتلال تقصف مرصداً شرق...
- »"إنتربول فلسطين" يتسلّم مطلوباً للعدالة من الأردن
- »صرف المنحة القطرية في غزة اليوم
- »55% من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال لفترات جديدة
- »إسرائيل تسيطر على 80% من الأغوار
» الحياة الجديدة
- المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وسط اجراءات مشددة
- موسم "شلتوني" لكن أسعار زيت الزيتون ستبقى معقولة
- قاتل أسرة دوابشة.. "قديس" بنظر أعضاء في ائتلاف نتنياهو
- "سدرة" كفل حارس.. قاهرة "أرئيل"
-
-
وكالة الرأي
- استشهاد شابين برصاص الاحتلال في طولكرم
- صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدا الإثنين
- صور الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل 8 طلاب
- حماس تنعى شهيدا طولكرم وتؤكد أن محاولات وأد المقاومة ستفشل
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى عشية "عيد الغفران"
- غزة: إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي قطاع غزة
- "هيئة المعابر": إغلاق حاجز بيت حانون اليوم وغدًا بحجة الأعياد اليهودية
- 4 إصابات في قمع الاحتلال لمسيرات شرقي قطاع غزة
وكالة صفا
- تشديدات على دخول المصلين...بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى قبيل "عيد الغفران"
- بالفيديو شهيدان وإصابة جندي وإعطاب جرافة باقتحام موسع للاحتلال لطولكرم
- جيش الاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة شرقي القطاع
- إصابات بقمع قوات الاحتلال تظاهرات غاضبة شرقي غزة نصرة للأقصى
فلسطين اليوم
- اندلاع اشتباكات مسلحة..بالفيديو والصور شهيدان وإصابة جندي باعتداء "إسرائيلي" على مخيم نور شمس شرق طولكرم
- كتيبة طولكرم: نتحدى الاحتلال بالكشف عن عدد قتلاه وجرحاه في نور شمس
- بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى خلال ما يُسمى بـ "عيد الغفران"
- "إسرائيل" تُهنئ السعودية بعيدها الوطني.. هل وقعتا اتفاقية التطبيع؟
-
- بحرية الاحتلال تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين شمال غزة
- مصدر "اسرائيلي" كبير: ما يبدأ بمواجهات ينتهي بمعركة
-
سما نيوز
- كان": تحذيرات وقلق في القيادة الأمنية الإسرائيلية من التطبيع مع السعودية
- شهيدان وإصابة جندي في عدوان "إسرائيلي" على مخيم نور شمس شرق طولكرم
- لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)
- الكشف عن موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة
- للأسبوع الـ38 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو
عرب ٤٨
- حملة اعتقالات بالضفة طالت رئيس وأعضاء مجلس الطلبة بجامعة بير زيت
- طولكرم: شهيدان وإصابة جندي باشتباكات بمخيم نور شمس
- في ساعات الفجر الأولى، اقتحمت عشرات الآليات مدعومة بجرافة عسكرية كبيرة، مدينة طولكرم من عدة محاور ووصلت إلى مخيم نور شمس وحاصرته من جميع الاتجاهات.
- اقتحامات واسعة للمستوطنين للأقصى بـ "يوم الغفران"
وكالة وفا
- أبو ردينة: جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط ن ...
- "الإحصاء": ارتفاع بنسبة 2% في عجز الميزان التجاري خلال تموز
- (محدث) الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل ثمانية طلاب
- المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وسط اجرا ...
حدث في مثل هذا اليوم
24 أيلول (سبتمبر)
- 2005م اغتالت طائرات صهيونيّة قادةً ميدانيين في كتائب القسّام خلال قصفها لسيّارتين مدنيّتين فلسطينيّتين في حيّ "الزيتون" بمدينة غزة. ومن بين الشهداء رواد فرحات ونافذ أبو حسنين.
- 2004م القوات الإسرائيلية تجتاح مدينة غزة (الشجاعية والتفاح والشعف) لتستكمل المجزرة التي بدأتها في 20-9-2002م وراح ضحيتها 13 شهيداً وعشرات الجرحى.
- 1995 م إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتوصلان في منتجع طابا المصري إلى "اتفاقية طابا" (أوسلو 2) التي تتعلق بالتزامات المرحلة الانتقالية من الجانبين والمزيد من نبضات إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.
- 1995م توقيع اتفاقية طابا تمّ التوقيع على اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات و وزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون بيريز في القاهرة ، و الذي يحدّد تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في معظم الأراضي المأهولة بالفلسطينيين في المدن الرئيسة بالضفة الغربية
- 1990 م جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف 23 منزلاً ومتجراً في مخيم البريج بقطاع غزة.
- 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوا إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا.
- 1967 م إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-