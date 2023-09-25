استشهاد شاب متأثرًا بجراحه شرق غزة

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الإثنين، استشهاد شاب متأثرا بجراحٍ أصيب بها شرقي مدينة غزة.

وأفادت الوزارة، باستشهاد الشاب مجدي إيهاب غباين (18 عاما) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في 13 سبتمبر الجاري شرق غزة.