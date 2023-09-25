استشهاد شاب متأثرًا بجراحه شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الإثنين، استشهاد شاب متأثرا بجراحٍ أصيب بها شرقي مدينة غزة.
وأفادت الوزارة، باستشهاد الشاب مجدي إيهاب غباين (18 عاما) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في 13 سبتمبر الجاري شرق غزة.
عاجل |
25 أيلول / سبتمبر 2023 08:17
14:25الشباب والثقافة" تعلن الفائزين بمسابقتي الشعر والقصة القصيرة
14:16"هنية" يطمئن على سلامة المصور الصحفي "أشرف أبو عمرة"
14:14الشؤون المهنية بوزارة العدل تعزز تعاونها مع نقابة المهندسين
14:12وزارة الصحة تبحث مع المجتمع المحلي تعزيز خدمات الرعاية الصحية شرق غزة
13:55وزارة العدل تناقش مع الخدمات العسكرية تذليل العقبات في مجال رعاية النزلاء