الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طولكرم

طولكرم – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرا محررا من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر رعد أمجد عودة على حاجز أثناء عودته من مدينة قلقيلية.