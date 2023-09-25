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الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من طولكرم

25 أيلول / سبتمبر 2023 10:05

المحرر المعتقل رعد عودة
المحرر المعتقل رعد عودة

طولكرم – وكالة الرأي:  

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرا محررا من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر رعد أمجد عودة على حاجز أثناء عودته من مدينة قلقيلية.

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