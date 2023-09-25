"نقابات العمال": إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر فادحة

غزة – وكالة الرأي:

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الحادي عشر على التوالي يكبّد عمال غزة خسائر يومية تقدر بـ 5 مليون شيقل.

وذكر رئيس الاتحاد سامي العمصي في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أن أكثر من 19 ألف عامل في قطاع غزة يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة إغلاق الحاجز في عقاب جماعي يفرضه الاحتلال على أهالي القطاع.

وشدد العمصي على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح الحاجز والسماح بمرور العمال، والإيفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه.