عكرمة صبري يدعو لهبة إسلامية لإنقاذ الأقصى من محنته

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، لهبة إسلامية لإنقاذ المسجد المبارك من محنته، وللتأكيد على أن المسلمين لن يتنازلوا عن عقيدتهم ومسرى نبيهم.

وشدد الشيخ صبري خلال كلمته في "لقاء الدعم والإسناد للأقصى ومرابطيه" الذي عقد في بيروت، على أن الأقصى سيبقى شامخاً بالمرابطين والمرابطات والمعتكفين المدافعين عنه.

وقال: "إن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء في اقتحام الأقصى، ويحاول فرض سيادته على المسجد بشكل تدريجي، بدأه من الساحة الشرقية للأقصى، ثم أداء صلوات تلمودية بصوت مسموع، ورفع العلم الإسرائيلي وملابس الكهنوت ونفخ البوق".

وأوضح أن الاحتلال أخذ درساً قاسياً من المرابطين عام 2017 عندما أعيدت السيادة الإسلامية على الأقصى.

وأشار الشيخ صبري، إلى أن الاحتلال ينفذ مخططاً عدوانياً، بأيدي المستوطنين الذين لن يكتسبوا أي حق في المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك، بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد الغفران اليهودي.

وارتدى المستوطنون "ثياب الكهنة"، خلال اقتحامهم المستمر للأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت في ساحات المسجد.

ومنذ ساعات الصباح احتشد مئات المستوطنين أمام باب المغاربة استعداداً لاقتحام المسجد المبارك.

واحتجزت قوات الاحتلال الصحفي عبد الرحمن العلمي أثناء تواجده في المسجد الأقصى، كما أوقفت عدداً من المرابطين ودققت في هوياتهم.

تزامن ذلك مع تشديد الخناق على المقدسيين، واغلاق قوات الاحتلال الشوارع الرئيسية، ومداخل الأحياء في القدس لتأمين اقتحام المستوطنين.