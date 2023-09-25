الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداريّ للأسير مصطفى بني عودة

الداخل المحتل-الرأي:

جددت سلطات الاحتلال، أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى بني عودة، (48 عاماً) من بلدة طمون/طوباس، للمرة الرابعة على التوالي.

وقال نادي الأسير، "إنّ المعتقل بني عودة اُعتقل في تاريخ الـ30 من أيار/مايو 2022، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ".

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير بني عودة تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1987، وفي عام 1992، أمضى عاماً بالأسر، وفي عام 2005 قضى خمس سنوات ونصف، وفي عام 2021 بدأت مواجهته للاعتقال الإداريّ، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو (9) أعوام، منها (3) أعوام رهن الاعتقال الإداريّ.

خلال سنوات اعتقاله تعرض المعتقل بني عودة لعمليات تنكيل ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال.

يُشار إلى أنّ مصطفى متزوج وهو أب لأربعة أبناء، علماً أنه فقد نجله مأمون (18 عاماً)، وهو رهن الاعتقال الإداريّ الحالي، في شهر ديسمبر من العام المنصرم، وحرمه الاحتلال من وداعه.

يذكر أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ 1264 حتى نهاية شهر آب 2023، بينهم 20 طفلاً، وأربع أسيرات.