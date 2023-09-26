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Xiaomi تطرح شاشة مميزة للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو

26 أيلول / سبتمبر 2023 08:26

Xiaomi تطرح شاشة مميزة للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو
Xiaomi تطرح شاشة مميزة للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو

أعلنت Xiaomi عن بدء طرح شاشة Curved Monitor 30 المميزة في الأسواق العالمية.

وحصلت الشاشة على هيكل منحن وحواف رقيقة، وجاءت بمقاس 30 بوصة، أبعادها "21:9"، ودقة عرضها (25601080) بيكسل.

وتأتي الشاشة بتردد يعادل 200 هيرتزا، ومعدل استجابة يقدر بنحو 4 ميلي/ثا، وتدعم تقنية AMD FreeSync Premium ما يمكنها بعرض الفيديوهات والرسوميات بطريقة ممتازة.

وتدعم هذه الشاشة ميزة "صورة داخل صورة" وميزة قسم واجهة العرض ما يسهل عملية استعمالها لأكثر من غرض في وقت واحد، كما زوّدت بخاصة DC Dimming التي تقلل من كمية الوميض الذي يسبب إجهادا للعين، وحصلت على ترخيص TUV Rheinland لتقليل انبعاث الضوء الأزرق.


زودتها Xiaomi بمنافذ DisplayPort، ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ HDMI 1.،  ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتطرحها في الأسواق العالمية بسعر 250 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit

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