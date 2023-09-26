التهابات الأذن.. نصائح لمنع فقدان السمع وعلامات يجب الحذر منها

يعد التهاب الأذن الوسطى (عدوى الأذن الوسطى) والتهاب الأذن الخارجية (أذن السباح) من أكثر حالات عدوى الأذن شيوعًا.



وفقًا لموقع "healthsite"، فإن التهاب الأذن الوسطى هو عدوى في الأذن الوسطى تؤثر على المساحة الموجودة خلف طبلة الأذن، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال، ولكنه يمكن أن يحدث عند البالغين أيضًا، وتشمل أعراض التهاب الأذن الوسطى ألم الأذن والحمى وفقدان السمع وتصريف الأذن.



التهاب الأذن الخارجية هو التهاب يصيب البطانة الخارجية لقناة الأذن، وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يسبحون أو يستحمون بشكل متكرر، ويكون ألم الأذن والحكة والتصريف من الأذن كلها أعراض التهاب الأذن الخارجية.



يمكن استخدام المضادات الحيوية لعلاج كل من التهاب الأذن الوسطى والتهاب الأذن الخارجية. ومع ذلك، فمن الضروري استشارة الطبيب من أجل الحصول على تشخيص وعلاج دقيق، يمكن للنظافة المناسبة للأذن، مثل التنظيف اللطيف وتجنب إدخال الأشياء في قناة الأذن، أن تساعد في منع العدوى.

نصائح لمنع فقدان السمع

كن على دراية بالعوامل التي يمكن أن تساهم في فقدان السمع ومعرفة كيفية تقليل المخاطر:

التعرض لفترة طويلة للضوضاء الصاخبة

التعرض لفترة طويلة للضوضاء العالي، سواء في العمل أو أثناء الأنشطة الترفيهية، يمكن أن يسبب ضررًا لا رجعة فيه في السمع، في البيئات الصاخبة، يعد ارتداء أدوات حماية السمع، مثل غطاء الأذن أو سدادات الأذن، أمرًا ضروريًا.

التهاب الأذن

استخدام أجهزة الصوت الشخصية

عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن، قم بتحديد مستوى الصوت والمدة، الحجم الزائد يمكن أن يضر بهياكل الأذن الداخلية الحساسة.

فحوصات السمع الروتينية

قم بجدولة فحوصات السمع الروتينية، خاصة إذا كنت تتعرض لبيئات صاخبة بشكل متكرر، الكشف المبكر يمكن أن يساعد في منع المزيد من الضرر.

العوامل الغذائية

تناول نظاما غذائيا صحيا غنيا بالفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة الأذن بشكل عام.

خيارات نمط الحياة

تجنب التدخين لأنه يقلل من تدفق الدم إلى الأذنين ويزيد من خطر فقدان السمع، حافظ على نمط حياة صحي لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة التي يمكن أن تضعف السمع.