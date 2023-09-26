النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2631) الثلاثاء 26/9/2023
أخبار فلسطينية
مشعل: الاحتلال يستغل التطبيع وانشغال العالم لتصعيد عدوانه في الأقصى
قصف إسرائيلي لموقعين تابعين لحماس في غزة.. وتواصل الاحتجاجات قرب السياج الفاصل- (فيديو)
الخارجية الفلسطينية تحذر من تعايش المجتمع الدولي مع المعاناة الفلسطينية كأنه أمر اعتيادي
فلسطين: أول سفير سعودي يقدم أوراق اعتماده لعباس خلال أيام
السلطة الفلسطينية ترحب بزيارة السفير السعودي
مسئول فلسطيني: سفير سعودي يقدم للرئيس محمود عباس أوراق اعتماده خلال أيام
معروف: تداعيات الحصار طالت جميع القطاعات بغزة
حمادة: الأقصى في واقع خطير والمقاومة هي الخيار لردعه
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يعد زيارته لنيويورك «ناجحة جداً»
خريطة نتنياهو للشرق الأوسط الجديد تثير انتقادات فلسطينية وإسرائيلية
فشل أمني.. "إسرائيلي" يقتحم مكتب نتنياهو وهذا ما فعله!
مقابل التطبيع.. ليبرمان يتهم نتنياهو بالتساهل بمنح السعودية سلاحاً نووياً
أخبار عربية و اخبار دولية
قوة أمنية فلسطينية مشتركة تنتشر في «عين الحلوة»
البحرين تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
الإمارات تدين اقتحام متطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك
االبرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا عاجل
حزب أردني يعرب عن قلقه من تراجع خدمات "الأونروا"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى احتفالا بـ”يوم الغفران” والقدس ثكنة عسكرية مغلقة
الخليل: موجة جديدة من الفلتان الأمني تضرب عاصمة الاقتصاد الفلسطيني
استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال فعاليات حدود غزة.. وسلطات الاحتلال تواصل فرض الإغلاق الشامل
الفسفوس يواصل الإضراب لليوم الـ54 بوضع خطير.. والسرطان يتفشى في جسد الأسير الرفاعي
غضب فلسطيني تجاه «الإغلاق» خلال احتفالات الأعياد اليهودية
الشرق الأوسط
مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في "القدس" وشمال الضفة الغربية
طائرة حربية إسرائيلية تقصف موقعين في قطاع غزة
الشروق المصرية
إسرائيل: الولايات المتحدة ستلغي التأشيرات الورقية للإسرائيليين لدخول أراضيها
مسئول: القيادة الفلسطينية تعول على دور عربي أوروبي أكثر فاعلية في عملية السلام
الغد الأردنية
الاحتلال يواصل إغلاق شوارع القدس ويحول البلدة القديمة لثكنة عسكرية
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الشرق الأوسط الجديد لنتنياهو: لا مكان للفلسطينيين
ألف فلسطيني اقتلعوا بسبب عنف المستوطنين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل عددا من الطلبة (صور)
الشرق القطرية
مقدسيون لـ الشرق: الأوضاع في القدس المحتلة تنذر بانفجار وشيك
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
لليوم الثاني عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز"
نابلس.. مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي طارق السركجي
"أوقاف القدس" تستنكر اقتحام مستوطنين مقبرة باب الرحمة
نابلس.. مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي طارق السركجي
10 عمليات مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
المحرر حسن: اعتقالات الاحتلال لطلبة الكتلة لن تكسر إرادتهم
علقم: مخططات الاحتلال تستهدف الوجود المقدسي وتسابق الزمن لتهويد الأقصى وهدمه
القدس المحلية
تطور استخباراتي.. يديعوت: الجيش الإسرائيلي نفذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين هذا العام
مقتل مواطن في جريمة إطلاق نار بمحافظة نابلس
الفصل بين الجنسين يعمق الانقسام السياسي والديني في "إسرائيل"
الاحتلال يعتقل 4 شبان من سلواد ويداهم عدة مناطق
"إكسبو 2023".. حدث اقتصادي في نابلس لكسر الحصار عنها
الاحتلال يواصل إغلاق حاجز "إيرز" أمام العمال
وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل
"أوقاف القدس" يستنكر اقتحام مستوطنين لمقبرة الرحمة
جامعة الأزهر بغزة تعلن استئناف الدوام يوم غد
حماس": تجدد اقتحامات الأقصى عدوان لن يفلح في تغيير إسلاميته
الحياة الجديدة
مدير أوقاف الخليل يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي
الاحتلال يحوّل سطح منزل في جلبون لنقطة عسكرية
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من جنين
الاحتلال يخطر بوقف البناء في 17 منزلا و4 بركسات في سرطة غرب سلفيت
جريدة الأيام
مئات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى ومجموعة تعتدي على مقبرة باب الرحمة
الأمم المتحدة: عنف المستوطنين تسبب بتهجير 1105 أشخاص منذ 2022
الاحتلال يقصف مواقع شرق غزة بعد اندلاع مواجهات تخللها إطلاق بالونات حارقة
العاروري: لا علاقة للموقوف بالعمل الأمني والعسكري
كحيل: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في غزة
الأيام" ترصد مشاهد ولقطات من المواجهات اليومية على حدود غزة
» 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال
وكالة صفا
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
الاحتلال يقيّد الحركة على منفذ بيت حانون لليوم الـ12
تنويه حول عمل منفذ بيت حانون غدا الثلاثاء
تجمع حقوقي يدين سياسة اعتقال الصحفيين في الضفة
قصف نقطة رصد للمقاومة وإصابات بقمع الاحتلال تظاهرات شرقي غزة
"الديمقراطية" تدين الاعتداء على عضو المجلس البلدي بالخليل
حماس: في ذكرى هبة النفق.. شعبنا سيواصل نضاله دفاعاً عن أرضه ومقدساته
وقفة أمام بلدية الخليل احتجاجًا على محاولة اغتيال فرّاح
الاحتلال يغلق حاجز بيت حانون أمام آلاف العمال لليوم الـ 12
الاحتلال يعتقل 4 شبان من سلواد شرق رام الله
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء
الاحتلال يعتدي على "الشباب الثائر" ويقصف مرصداً شرق غزة
كهرباء غزة تصدر تنويهًا بخصوص شحن عدادات الكهرباء
جامعة الأزهر تعلن استئناف الدوام يوم غد
مركز العودة الفلسطيني يدعو لإنهاء الحصار عن قطاع غزة
فلسطين اليوم
يهم موظفي السلطة في غزة: تعديل على قانون التقاعد العام
الاحتلال يستهدف نقطة لـ"حماة الثغور" شرق مدينة غزة
الإعلام العبري: إطلاق النار تجاه "الجيش" على حدود غزة سينتهي بكارثة..!
سما نيوز
تطور استخباراتي.. يديعوت: الجيش الإسرائيلي نفذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين هذا العام
إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك
الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه..
اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"
طائرات الاحتلال تستهدف مرصدين للمقاومة شرق غزة
اعفاء الاسرائيليين من التأشيرة إلى الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ
إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
"إسرائيل" تعلن دخول الإعفاء من تأشيرة الدخول لأمريكا حيّز التنفيذ..
الاحتلال يعلن تعرض قواته لإطلاق نار واعتقال شابين على حدود غزة
قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية
عرب 48
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب نابلس
القدس: مجلس الأوقاف يستنكر اقتحام متطرفين يهود مقبرة باب الرحمة وتدنيسها
وكالة وفا
مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء بين قصرة وجالود
الشرطة: مقتل شاب بإطلاق نار في مدينة نابلس
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات واق ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 أيلول (سبتمبر)
- 2006م إصابة مجندة بجيش الاحتلال وقطع التيار الكهربائي في مستعمرة سيدروت في النقب الغربي الفلسطيني جراء إطلاق صواريخ فلسطينية محلية الصنع عليها.
- 2002م محاولة اغتيال فاشلة قامت بها طائرات الإرهاب الإسرائيلي في مدينة غزة وكانت تستهدف قائد كتائب عز الدين القسام (محمد الضيف) الذي أصيب إصابات طفيفة واستشهد على أثر تلك العملية الجبانة اثنان من مرافقيه.
- 1996م انتفاضة الأقصى كان قرار حكومة التحالف القومي الديني اليمنية في إسرائيل بفتح النفق الممتد من أسفل الرواق الغربي للحرم القدسي إلى منطقة باب الفواغر أحد أبواب المسجد الأقصى .
- 1947 م وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (1918 - 19481993 فتاة فلسطينية تطعن جندياً إسرائيلياً في مدينة البيرة.
- 1937 م اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين "ي. آندروز" على أيدي مجموع من المجاهدين من أنصار الشهيد عز الدين القسام (1882م- 1935).
- 1937م اغتيال لويس اندروز حاكم لواء الجليل على يد الثوار الفلسطينيين اشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى من جديد في صيف عام 1937 في جميع أنحاء البلاد