النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2631)  الثلاثاء 26/9/2023

1996م انتفاضة الأقصى كان قرار حكومة التحالف القومي الديني اليمنية في إسرائيل بفتح النفق الممتد من أسفل الرواق الغربي للحرم القدسي إلى منطقة باب الفواغر أحد أبواب المسجد الأقصى .