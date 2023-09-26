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الاحتلال يهدم منزلاً و"بركسا" شمال أريحا

26 أيلول / سبتمبر 2023 09:40

أريحا – وكالة الرأي :

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً وبركسا في قرية النويعمة شمال أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم القرية، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء وبركساً، يعودان للمواطن طالب داود زايد رشايدة.

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