الاحتلال يهدم منزلاً و"بركسا" شمال أريحا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً وبركسا في قرية النويعمة شمال أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم القرية، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء وبركساً، يعودان للمواطن طالب داود زايد رشايدة.
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26 أيلول / سبتمبر 2023 09:40
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً وبركسا في قرية النويعمة شمال أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم القرية، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء وبركساً، يعودان للمواطن طالب داود زايد رشايدة.
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