الاحتلال يقصف مواقع للضبط الميداني شرق القطاع

قطاع غزة - وكالة الرأي

قصفت طائرات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، عدة مواقع تابعة للضبط الميداني شرق قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن طائرات حربية مروحية وبدون طيار، قصفت 3 نقاط تابعة للضبط الميداني، بأكثر من صاروخ شرق مدينتي غزة وجباليا ورفح شمال وجنوب قطاع غزة.

وكان جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وعلى متن آلياتهم العسكرية أطلقوا النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع.

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة وبحق مقدساتنا وأسرانا.