اكتشاف "رتيلاء" تلمع مثل الجوهرة الكهربائية الزرقاء!

عثر باحثون على نوع جديد من الرتيلاء تتجول في غابات تايلاند مميزة بأضواء زرقاء مبهرة.

وأطلق عليها اسم Chilobrachys natanicharum، حيث يقول الباحثون إنها أول رتيلاء حددت على أنها تعيش في غابات المانغروف في تايلاند. وتسلط مثل هذه النتائج الضوء على قيمة الحفاظ على هذه الموائل الطبيعية، حيث تمكنت الأنواع الفريدة من إنشاء بيئات صغيرة ولكنها مهمة.

وفي الواقع، عرف العنكبوت في تجارة العناكب الغريبة، حيث كان يشار إليه باسم الرتيلاء الزرقاء الكهربائية. ومع ذلك، لم يوصف رسميا، ولم يعرف العلماء المكان الذي استقر فيه هذا النوع.

وبعد اكتشاف أول عناكب في تايلاند العام الماضي معروفة بأنها تتخذ موطنها في سيقان الخيزران، شرع فريق تايلاندي بقيادة عالم العناكب نارين تشومفوفوانغ، من جامعة خون كاين، في رحلة استكشافية للعثور على هذه الكائنات الزرقاء الجميلة.

ويقول تشومفوفوانغ: "العينة الأولى التي وجدناها كانت على شجرة في غابة المانغروف. وتسكن هذه الرتيلاء الأشجار المجوفة، وتكمن صعوبة اصطياد الرتيلاء الزرقاء الكهربائية في الحاجة إلى تسلق شجرة واستدراجها للخروج من مجمع التجاويف وسط ظروف رطبة وزلقة. خلال رحلتنا، مشينا في المساء وفي الليل أثناء انخفاض المد، وتمكنت من جمع اثنين منها فقط".

ويعتبر اللون الأزرق من أندر الألوان التي تظهر في الطبيعة - الزهور الزرقاء نادرة والأوراق الزرقاء غير موجودة. وذلك لأن الصبغة الزرقاء نادرة للغاية ويصعب على النباتات صنعها.

ويمكن العثور على اللون الأزرق في الحيوانات، وخاصة في الطيور والأسماك والحشرات مثل الفراشات. وهناك عدة أنواع من الرتيلاء ذات اللون الأزرق أيضا. وفي هذه الحالة، اللون الأزرق الزاهي ليس نتيجة الصباغ، بل يتم إنتاجه عن طريق التلوين الهيكلي. ويحدث هذا عندما تعكس الهياكل النانوية الصغيرة الضوء بطريقة تلمع باللونين الأزرق والبنفسجي.

ويبدو أن الأنواع المختلفة من الرتيلاء في جميع أنحاء العالم، تتلألأ بالظل الزاهي نفسه من اللون الأزرق الكهربائي، حتى لو كانت الهياكل النانوية المسؤولة مختلفة.

وتتميز Chilobrachys natanicharum بعلامات زرقاء وبنفسجية زاهية على أرجلها.

نشرت الورقة البحثية في ZooKeys.

المصدر: ساينس ألرت