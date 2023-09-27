الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 16 مواطنا فلسطينيا من مدن الضفة الغربية والقدس.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قتيبة رمضان عويصي من حي القرعان في مدينة قلقيلية والشبان مجد سعيد أبو سياج وعميد دراغمة وعبد الكريم أبو سياج من مدينة طوباس.

وأوضح المكتب، أن القوات اعتقلت الشاب محمد أسامة الرجبي من المنطقة الجنوبية في الخليل، والمواطن رزق حلايقة والأسير المحرر قسام حلايقة نجل الأسير موسى حلايقة والشاب أحمد حلايقة من بلدة الشيوخ شرق الخليل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان والأسير المحرر سعيد مصطفى داود والأسير المحرر موسى محمد حسن والأسير المحرر عاصم حابس ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، وقصي أحمد داري ونديم محمد الصفدي ومفيد صندوقة وأدهم سبتة من المدينة.