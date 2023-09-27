وكالة الرأي الفلسطينية الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة العودة أمام سان جورج وكالة الرأي الفلسطينية الزمالك يواجه العربى الكويتى ببطولة الدوحة لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية العلامات الأولى لسرطان العين الأكثر شيوعا! وكالة الرأي الفلسطينية الإفراط فى المشروبات الغازية أثناء الحمل يضر بالجنين.. اعرفى الأسباب وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية للنساء.. التغيرات الهرمونية قد تسبب جفاف العين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثالث عشر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية للمرة الثانية .. زرع قلب خنزير في جسد إنسان وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها بقليل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها بقليل

27 أيلول / سبتمبر 2023 08:21

رام الله - وكالة الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس، يكون الجو حاراً صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟