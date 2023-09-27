للمرة الثانية .. زرع قلب خنزير في جسد إنسان

قام جراحون من كلية الطب بجامعة "ميريلاند" الأمريكية مرة أخرى بزراعة قلب خنزير في جسد رجل.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن هذه هي الحالة الثانية من نوعها في التاريخ.

ويبلغ المريض لورانس فوسيت من العمر 58 عاما، وكان يعاني من اضطراب قد يؤدي إلى فشل القلب. ولم يكن مؤهلا للحصول على متبرع بقلب بشري بسبب مرض الأوعية الدموية والمضاعفات المرتبطة بالنزيف الداخلي. ولم يكن لدى المريض أي فرصة للبقاء على قيد الحياة بدون تدخل جراحي تجريبي.

وبعد عملية زرع القلب صار الرجل يتنفس من تلقاء نفسه، وعمل قلبه الجديد بشكل صحيح بدون أجهزة مساعدة. ووصف الأطباء له الأدوية التقليدية المضادة لنبذ العضو المزروع والعلاج بالأجسام المضادة. وتم الحصول على القلب من خنزير معدل وراثيا لتجنب مشكلة مهاجمة الجهاز المناعي للمريض.

يذكر أن نفس الأطباء قاموا عام 2022 بزراعة قلب خنزير لأول مرة في جسد رجل يبلغ من العمر 57 عاما. ومع ذلك، عاش المريض بضعة أشهر فقط بعد العملية بسبب ظهور قصور القلب المفاجئ. وكشفت التحقيقات أن السبب في ذلك هو الحالة الصحية السيئة للمريض، فضلا عن احتمال توغل فيروس الخنازير في القلب.

المصدر: لينتا.رو