"كهرباء غزة": عودة معظم خدماتنا لطبيعتها بعد إصلاح الخلل الفني

غزة – الرأي- بسام العطار:

أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة اليوم الأربعاء، عودة معظم خدماتها التي تقدمها للمواطنين والمشتركين اعتباراً من اليوم الأربعاء بعد إصلاح الخلل الفني الذي أصاب أنظمة الاتصال بالشركة أمس الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الشركة محمد ثابت في تصريح لوكالة "الرأي" أن طواقم ومهندسي تمكنوا من استعادة معظم الخدمات لوضعها الطبيعي بعد جهودٍ كبيرة بذلوها خلال الساعات الماضية، مؤكداً حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين على مدار الساعة.

وأضاف ثابت أن تعطل بعض الخدمات يوم أمس كان بسبب إجراء عمليات فحص لكم كبير من المعلومات والبيانات لدى الشركة، ما أدى لتوقف بعض الخدمات، والتي تم تفعيل معظمها اليوم بعد الانتهاء من التأكد من طبيعة المعلومات التي تخص المشتركين.

وشدد ثابت على سرية البيانات والمعلومات التي يتم تجديدها وتحديثها وتأمينها بشكل يومي ودوري، مبيناً أنه لا يمكن العبث بها من قبل أي جهة كانت سوى القائمين على شركة التوزيع.

وذكر أنه يمكن للمواطنين في الوقت الحالي والذين يملكون عدادات ذكية أو مسبقة الدفع، التوجه لإحدى مقرات الشركة، أو الاتصال على رقم 133، بهدف حل أي إشكالية قد تواجه المواطنين في عملية شحن العداد، علماً أن طواقم الشركة الميدانية على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين أينما كانوا، والعمل على إعادة التيار الكهربائي لهم.

وأكد ثابت أن كافة الخدمات وعلى رأسها عمليات شحن العدادات، ستعود إلى ما كانت عليه في السابق بشكل كامل وعبر منافذها المعروفة، خلال الساعات القليلة القادمة.

ونفى المتحدث باسم الشركة الشائعات التي تم تروجيها حول حدوث عملية اختراق وسرقة للمعلومات التي تخص المشتركين، مطالباً المواطنين بضرورة العودة لقنوات ومنصات الشركة الرسمية والتي يتم من خلالها نشر كافة الأخبار والإرشادات المتعلقة بطبيعة عمل الشركة.