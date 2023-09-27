الصحة: إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة – وكالة الرأي :

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقمعت قوات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، تظاهرات غاضبة قرب السياج الأمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي خرجت نصرة للمسجد الأقصى، رفضاً للاقتحامات المتكررة له.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الحدودي النار وقنابل الغاز بكثافة تجاه العشرات من الشبان، الذين تجمعوا في مناطق قريبة من السياج، شرق مدينة غزة وشرق محافظة خانيونس.

وتوافد المئات من الشبان إلى مخيمات العودة شرقي القطاع، وذلك بعد دعوة وجهها الشاب الثائر في قطاع غزة، للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.