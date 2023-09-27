وكالة الرأي الفلسطينية المالية تبحث مع الجامعة الإسلامية سبل توسيع الاستفادة من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة السجون تتعمد عرقلة زيارة المحامين للأسير الفسفوس وكالة الرأي الفلسطينية 5 قتلى في جريمة جديدة داخل أراضي عام 48 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية المالية: فتح التسجيل لتسديد الرسوم لطلبة جامعة فلسطين من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُنفّذ لقاء تدريبياً للمعلمين حول الأمان الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تواصل توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على الطلبة المحتاجين وكالة الرأي الفلسطينية "الشاباك" يزعم اعتقال خلية خططت لاغتيال "بن غفير"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الصحة: إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة

27 أيلول / سبتمبر 2023 05:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي :

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقمعت قوات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، تظاهرات غاضبة قرب السياج الأمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي خرجت نصرة للمسجد الأقصى، رفضاً للاقتحامات المتكررة له.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الحدودي النار وقنابل الغاز بكثافة تجاه العشرات من الشبان، الذين تجمعوا في مناطق قريبة من السياج، شرق مدينة غزة وشرق محافظة خانيونس.

وتوافد المئات من الشبان إلى مخيمات العودة شرقي القطاع، وذلك بعد دعوة وجهها الشاب الثائر في قطاع غزة، للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟