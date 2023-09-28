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الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويجرف عشرات الدونمات غرب سلفيت

28 أيلول / سبتمبر 2023 03:15

الاحتلال ومستوطنوه يقتلعون مئات الأشجار ويجرفون عشرات الدونمات غرب سلفيت
الاحتلال ومستوطنوه يقتلعون مئات الأشجار ويجرفون عشرات الدونمات غرب سلفيت

سلفيت - وكالة الرأي:

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها، اليوم الخميس، مئات الأشجار، وجرفوا عشرات الدونمات في بلدتي كفر الديك وحارس غرب سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة “خلة الحرامية” غرب بلدة كفر الديك، واقتلعت وكسرت أكثر من 300 شجرة معمرة بينها أشجار زيتون وعنب وتين.

وجرفت قوات الاحتلال 40 دونمًا من الأراضي وأزالت سلاسل حجرية ودمرت طريقًا داخلية، والأراضي والأشجار تعود ملكيتها لورثة أبناء الحاج عزات نمر سعيد.

وفي سياق متصل، اقتلع المستوطنون حوالي 35 شجرة زيتون في بلدة حارس غرب سلفيت.

واقتحم مستوطنو مستوطنة “نتافيم” المقامة على أراضي بلدات ديراستيا وقراوة بني حسان وحارس، منطقة “الطائرات” غرب سلفيت، واقتلعوا 35 شجرة زيتون وكسروا عددًا منها وسرقوا أخرى، تعود ملكيتها للمواطن خالد عقل، ويزيد عمرها عن ١٠ سنوات.

وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنوها انتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وتدمير أراضيهم وتجريفها.

وتأتي اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه قبيل حصاد الزيتون وإنتاج زيته، في حربها ضد الأرض والمزارع الفلسطيني وإنتاجه وحصاده، بهدف تهجيره وطرده.

 

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