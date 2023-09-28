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الاحتلال يدمر شبكة المياه في سوسيا ويهدم منزلا في الطيرة

28 أيلول / سبتمبر 2023 04:55

الاحتلال يدمر شبكة المياه في سوسيا ويهدم منزلا في الطيرة
الاحتلال يدمر شبكة المياه في سوسيا ويهدم منزلا في الطيرة

دمرت قوات الاحتلال اليوم الخميس، شبكة المياه الرئيسية في قرية سوسيا جنوبي الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور بأن قوات الاحتلال دمرت خطوط شبكة المياه الرئيسية في قرية سوسيا بمسافر يطا دون مبرر، بالرغم من أن خط المياه قانوني.

وأوضح أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يواصلون انتهاكاتهم في حق أهالي المسافر وممتلكاتهم، بهدف إرغامهم على للرحيل لصالح الاستيطان.

وفي السياق، وزّع مستوطنون مخططات استيطانية في عدد من تجمعات مسافر يطا، تهدف للاستيلاء على نحو ٤٠٠ دونم من أراضي مسافر يطا.

من جانب آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس منزلًا في مدينة الطيرة بالداخل الفلسطيني المحتل.

واقتحمت آليات الهدم بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، الحي الشمالي لشارع 24، وحاصرت المنزل المستهدف.

كما اعتدت قوات الاحتلال خلال عملية الهدم على صاحبة المنزل وهي سهير منصور، ونجلها، واعتقلته.

يشار إلى أن المنزل مبني جديد ولم يتم استكماله منذ مدة، بسبب ملاحقة سلطات الاحتلال لصاحبته، تحت ذريعة التراخيص.

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