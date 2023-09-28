الاحتلال ينقل الأسير كايد الفسفوس لعيادة سجن الرملة

رام الله - وكالة الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت مساء اليوم الخميس، الأسير الإداري المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، من عزل عسقلان إلى ما يسمى عيادة "سجن الرملة".

يذكر أن الأسير الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي، ضد قرار اعتقاله الإداري.

وعيّنت المحكمة العليا، التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جلسة الاثنين المقبل، بتاريخ الـ2 من تشرين الأول/أكتوبر، من أجل النظر في الالتماس المقدَّم للطعن في قرار الاعتقال الإداري، الصادر بحق الأسير كايد الفسفوس، المستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الـ57 على التوالي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأنّ "الأسرى الإداريين في سجن النقب، التابع لجيش الاحتلال الصهيوني، قرّروا إرجاع وجبات الطعام، اليوم الخميس، تضامناً مع الأسير الفسفوس".

يُذكَر أن الأسير كايد الفسفوس (34 عاماً)، من بلدة دورا جنوبي الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في الثاني من أيار/مايو، إدارياً، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 أعوام في سجون الاحتلال، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

ويلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاعتقال الإداري كنوع من التعذيب النفسي، والضغط على الأسير، كما أنّ جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجري بصورة غير علنية، الأمر الذي يحرم الأسير من حقّه في الحصول على محاكمة علنية.