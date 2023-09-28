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قوات الاحتلال تقتحم بلدة العوجا شمال أريحا

28 أيلول / سبتمبر 2023 08:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أريحا - وكالة الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة العوجا شمال أريحا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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