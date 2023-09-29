الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

شهدت ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة احتشاد الالاف المصلين لأداء صلاة الفجر والاعتكاف فيه ، وسط توتر متزايد نتيجة التواجد العسكري الإسرائيلي الكثيف في محيط المسجد والمناطق القديمة لمدينة القدس.

وشمل التجمع المصلين القادمين من مدينة القدس وضواحيها، إضافة إلى سكان المدن الفلسطينية في الداخل والذين استطاعوا الوصول للمسجد الأقصى من الضفة الغربية المحتلة.

وبعد أداء صلاة الفجر، قام المئات من المصلين بالاعتكاف داخل المسجد الأقصى، حيث أقيمت ابتهالات دينية وجلسات تعليمية وقراءة للقرآن الكريم، وتمت مشاركة وجبات الإفطار جماعياً، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وفي إطار الإجراءات الأمنية المشددة، قوات الاحتلال نفذت فحوصات دقيقة على بطاقات الهوية الشخصية للمصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.