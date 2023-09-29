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15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

29 أيلول / سبتمبر 2023 09:26

15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية
15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 15 عملاً مقاوماً استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، بينها عملية إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، إضافة إلى التصدي لاعتداء للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقطة بالضفة. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في رام الله، ومنطقتي باب العامود وأبو ديس بالقدس المحتلة،  تخللها عمليات إلقاء حجارة.

 وألقى الشبان الثائر 3 زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مدينة البيرة، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المدينة. وامتدت المواجهات إلى طوباس وطولكرم، ومخيم بلاطة في نابلس، وبلدة بيت أمر بالخليل، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحامها طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.

وألقى الشبان الثائر الحجارة صوب المستوطنين في بلدة حوارة، وتصدوا لاعتداءاتهم وحطموا مركباتهم.

 

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