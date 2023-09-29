أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

جاءت أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة كما يلي:
سعر صرف الدولار : 3:84 شيكل
سعر صرف الدينار : 5:40 شيكل
سعر صرف اليورو : 4:07 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.12 شيكل
عاجل |
29 أيلول / سبتمبر 2023 09:27
جاءت أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة كما يلي:
سعر صرف الدولار : 3:84 شيكل
سعر صرف الدينار : 5:40 شيكل
سعر صرف اليورو : 4:07 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.12 شيكل
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