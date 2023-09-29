أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

جاءت أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة كما يلي:

سعر صرف الدولار : 3:84 شيكل

‏سعر صرف الدينار : 5:40 شيكل

‏سعر صرف اليورو : 4:07 شيكل

‏سعر صرف الجنيه : 0.12 شيكل



