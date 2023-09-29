وكالة الرأي الفلسطينية طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق "Fitness" بـiOS 17 وكالة الرأي الفلسطينية حالات مرضية ممنوعة من أكل الجوافة وكالة الرأي الفلسطينية 7 حالات يمكن أن تضر فيها الألياف الجسم أكثر من نفعها وكالة الرأي الفلسطينية للأمهات.. متى يصبح الفتق السرى حالة طارئة؟ وكالة الرأي الفلسطينية "قوات القمع "تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" أجواء صيفية معتدله وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

29 أيلول / سبتمبر 2023 09:27

اسعار العملات
اسعار العملات

جاءت أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة كما يلي:

سعر صرف الدولار : 3:84 شيكل

‏سعر صرف الدينار : 5:40 شيكل

‏سعر صرف اليورو : 4:07 شيكل

‏سعر صرف الجنيه : 0.12 شيكل

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟