"الطقس" أجواء صيفية معتدله

يطرأ اليوم الجمعة إنخفاض طفيف على درجات الحرارة وتعود الاجواء لتصبح صيفية معتدلة في مختلف المناطق إلا الأغوار التي ستشهد جواً حاراً.

ومع المساء يصبح الجو منعشاً جداً في الجبال ولطيفاً وجميلاً في باقي المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.