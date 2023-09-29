وكالة الرأي الفلسطينية طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق "Fitness" بـiOS 17 وكالة الرأي الفلسطينية حالات مرضية ممنوعة من أكل الجوافة وكالة الرأي الفلسطينية 7 حالات يمكن أن تضر فيها الألياف الجسم أكثر من نفعها وكالة الرأي الفلسطينية للأمهات.. متى يصبح الفتق السرى حالة طارئة؟ وكالة الرأي الفلسطينية "قوات القمع "تقتحم أحد أقسام سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" أجواء صيفية معتدله وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابتان في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"الطقس" أجواء صيفية معتدله

29 أيلول / سبتمبر 2023 09:43

"الطقس" أجواء صيفية معتدله

يطرأ اليوم الجمعة إنخفاض طفيف على درجات الحرارة وتعود الاجواء لتصبح صيفية معتدلة في مختلف المناطق إلا الأغوار التي ستشهد جواً حاراً.

ومع المساء يصبح الجو منعشاً جداً في الجبال ولطيفاً وجميلاً في باقي المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟