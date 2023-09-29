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تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق "Fitness" بـiOS 17

29 أيلول / سبتمبر 2023 10:03

تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق "Fitness" بـiOS 17
تعرف على أبرز الميزات الجديدة فى تطبيق

يأتي iOS 17 مزودًا بتطبيق Fitness لعرض نشاطك الذي تتتبعه Apple Watch بسهولة أكبر، وتحديثات للمشاركة، وحتى نصائح من مدربي  Apple Fitness+. 
 
يظل التصميم العام لتطبيق iPhone Fitness في نظام التشغيل iOS 17 دون تغيير في الغالب، لكن Apple قامت بتضمين عدد من التحديثات المهمه، وفقاً لموقع 9to5mac.
 
من الأمثلة على ذلك ظهور الخطوات والمسافة على الشاشة الرئيسية أسفل حلقات النشاط مباشرة وتغيير قسم "التمرين" إلى "السجل" والذي يتضمن الآن جلسات اليقظة الذهنية بالإضافة إلى التدريبات التقليدية، إضافة أخرى أيضاً إلى التطبيق هي نصائح مدرب Apple Fitness+ التي تقدم مؤشرات أسبوعية من خلال مقطع فيديو قصير.

ما الجديد في تطبيق iPhone Fitness في iOS 17

عند تشغيل iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق Fitness واضغط على علامة تبويب الملخص في الأسفل، في الأعلى، لديك حلقات الأنشطة الخاصة بك مع الخطوات اليومية + المسافة أدناه، بعد ذلك، يعرض قسم السجل الجديد التدريبات الأخيرة وجلسات اليقظة الذهنية.
 
كما أن نصائح المدرب الجديدة موجودة أسفل ذلك مع الاتجاهات التالية، اضغط على علامة التبويب "المشاركة" في الجزء السفلي لرؤية التجربة الجديدة مع أبرز الأحداث التي تتابعها في الجزء العلوي وتفاصيل حلقات النشاط بالأسفل

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