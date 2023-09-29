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تحرير الصور بتقنية الذكاء الاصطناعى التوليدى قادم إلى Instagram

29 أيلول / سبتمبر 2023 10:08

تحرير الصور بتقنية الذكاء الاصطناعى التوليدى قادم إلى Instagram
تحرير الصور بتقنية الذكاء الاصطناعى التوليدى قادم إلى Instagram

بدأت ميتا في الوفاء بوعدها بجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى جميع منتجاتها، و في حدث Connect الخاص بالشركة كشفت عن ميزات جديدة لتحرير الصور وإنشاء الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ Instagram.
 
وتشبه الأداة التي تسمى "إعادة التصميم" إلى حد ما مرشح الذكاء الاصطناعي التوليدي فائق الشحن، فهو يتيح للمستخدمين إعادة مزج صورهم الحالية في أشكال مختلفة، وأوضحت الشركة: "فكر في كتابة وصف مثل "ألوان مائية" أو مطالبة أكثر تفصيلاً مثل "مجمعة من المجلات والصحف" لوصف الشكل والمظهر الجديد للصورة التي تريد إنشاءها"، وفقا لتقريرengadget.
 
وقامت الشركة أيضًا بمعاينة أداة جديدة تسمى "الخلفية"، وهي ميزة شاشة خضراء تعمل بالذكاء الاصطناعي ، ويمكن للمستخدمين كتابة مطالبات مثل "ضعني أمام الشفق القطبي سامية" لإنشاء نسخة جديدة من الصورة مع تطبيق الخلفية ذات الصلة ، ولم تذكر الشركة متى ستكون التغييرات والخلفية متاحة لمستخدمي Instagram، لكنها قالت إن الأدوات ستصل "قريبًا".
 
وأضافت أن المنشورات التي تم إنشاؤها باستخدام كل من الخلفية والتغييرات ستأتي مع تسميات تشير إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل فرص الخلط بين الأشخاص وبين المحتوى الذي أنشأه الإنسان ، ولم تشارك Meta الشكل الذي ستبدو عليه التسميات ، ولكن تم رصد شاشات المعلومات التي تقول "الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة Meta AI" مسبقًا في Instagram.
 
كما عرضت Meta أيضًا ملصقات جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون متاحة على Instagram، بالإضافة إلى WhatsApp وMessenger وFacebook Stories، و تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة لمحادثاتهم وقصصهم بسرعة عبر المطالبات النصية، وقال ميتا إنه سيتم طرح الملصقات "لاختيار مستخدمي اللغة الإنجليزية" لتطبيقات الشركة "خلال الشهر المقبل".
 
وتأتي هذه الميزات في الوقت الذي وعد فيه مارك زوكربيرج مرارًا وتكرارًا بأن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية ستأتي إلى كل تطبيق مملوك لـ Meta،  وأعلنت الشركة أيضًا عن أكثر من 25 روبوتًا للدردشة مدعمًا بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العديد من الشخصيات المستندة إلى مشاهير ومبدعين حقيقيين. 

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