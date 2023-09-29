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قطع شجرة أثرية و الجاني في قبضة الشرطة

29 أيلول / سبتمبر 2023 10:35

قطع شجرة أثرية و الجاني في قبضة الشرطة
قطع شجرة أثرية و الجاني في قبضة الشرطة

ألقت السلطات البريطانية، الخميس، القبض على صبي على خلفية ما وصفته بالقطع "المتعمد" لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الروماني الشهير شمالي إنجلترا.

وفي وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقي منها مطروحا جانبها.

وقالت شرطة نورثمبريا إن مراهقا اعتقل للاشتباه في تسببه في أضرار جنائية، وقالت القوة إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

وذكرت في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، والعمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في وسط المجتمع المحلي وخارجه".

وقال الضابط كيفن وارنغ: "هذا يوم حزين للغاية. الشجرة كانت بارزة في الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان".

كما طلبت سلطات متنزه نورثمبرلاند الوطني من الجمهور عدم زيارة الشجرة المقطوعة، التي اختيرت كأفضل شجرة إنجليزية عام 2016.

معلومات عن المكان

في كل عام يتوافد آلاف الزوار على سور هادريان، وهو أحد مواقع التراث العالمي المدرجة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
كان هذا السور يحمي الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.
توقف الكثيرون للإعجاب والتقاط الصور للشجرة في سيكامور غاب، وهي منطقة محببة بمناظرها الطبيعية الخلابة.
اكتسبت المنطقة شهرة عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان "روبن هود: أمير اللصوص".

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