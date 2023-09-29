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لتأمين إقامة طقوس تلمودية للمستوطنين

الاحتلال يقرر إغلاق سوق القطانين في القدس غدًا السبت

29 أيلول / سبتمبر 2023 12:24

الاحتلال يقرر إغلاق سوق القطانين في القدس غدًا السبت
الاحتلال يقرر إغلاق سوق القطانين في القدس غدًا السبت

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إغلاق المحال التجارية في سوق القطانين بالبلدة القديمة في مدينة القدس، يوم غد السبت.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال أبلغت أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين المحاذي للأقصى بعدم فتح محالهم يوم غد السبت قبل العاشرة صباحًا؛ لتأمين إقامة طقوس تلمودية للمستوطنين داخل السوق.

ويعدّ سوق القطانين الذي شيد في عام 1329، من أهم أسواق البلدة القديمة؛ لملاصقته للمسجد الأقصى تمامًا، حيث يشكل معبر دخول رئيسيًّا إلى ساحاته.

وتضم البلدة القديمة في مدينة القدس ما يقارب 1400 محل تجاري، منها 370 محلًا مغلقًا بشكل كامل، و420 محل وحانوت يعانون الأمرَّين من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخانقة، شرق المدينة المقدسة.

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