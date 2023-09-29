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المصري: المسجد الأقصى محور الصراع وقنبلة الثورات

29 أيلول / سبتمبر 2023 03:03

المصري: المسجد الأقصى محور الصراع وقنبلة الثورات
المصري: المسجد الأقصى محور الصراع وقنبلة الثورات

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن المسجد الأقصى سيبقى محور الصراع وقنبلة الثورات وقِبلة شعبنا وأمتنا، والمساس به هو صب للزيت على النار.

وقال المصري، خلال وقفة لحركة حماس ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة:" إن الشعب الفلسطيني ينتفض لأجل مدينة القدس، ولم ولن يتراجع يومًا في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأكمل "لن تمر مؤامرات الاحتلال بالقدس المحتلة، ولن يسمح شعبنا بأن تمس إسلامية المسجد الأقصى".

وشدد المصري إن كل المعاصم التي تمسك الزناد مستعدة ورهن الإشارة للدفاع عن المسجد الأقصى، داعيا  الكل الوطني للحيلولة دون تنفيذ الاحتلال الصهيوني مخططاته بالمسجد الأقصى.

كما دعا السلطة لوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي، لتبقى الضفة في صدارة مواجهة الاحتلال.

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