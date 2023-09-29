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إغلاق حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس بعد محاولة دهس

29 أيلول / سبتمبر 2023 03:07

شنت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وسط انتشار مكثف في محيط حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرقاً، بعد محاولة مركبة فلسطينية دهس عدد من الجنود (الإسرائيليين) في حوارة.

 وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المدينة.

 وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق الحاجزين، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان، كما شرعت بأعمال تفتيش وملاحقة في المنطقة.

وتشهد حواجز مدينة نابلس في الآونة الأخيرة تشديدات عسكرية واغلاقات متكررة في سياسة عقوبات جماعية يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين بسبب تصاعد المقاومة في المنطقة.

وتقيم قوات الاحتلال مئات الحواجز الثابتة والطيارة في الضفة المحتلة؛ ما يتسبب بعزل المدن والبلدات عن بعضها البعض، وعرقلة حركة المواطنين، فضلا عن اعتقال بعضهم.

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