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الإعلام العبري: رفع مستوى التأهب خشية العمليات الفدائية

29 أيلول / سبتمبر 2023 05:11

حالة تاهب
حالة تاهب

الداخل المحتل- الرأي:

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن ما تسمى بـ"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" قررت رفع حالة الـتأهب في الكيان خشية من تنفيذ عمليات فدائية على خلفية الأعياد اليهودية.

وقالت القناة الـ13 العبرية: "في المؤسسة الأمنية والعسكرية رفعوا مستوى التأهب على خلفية أعياد تشرين والخشية من تنفيذ عمليات فدائية ضد "إسرائيل". وفق قولها.

وكانت قد تلقت المنظومة الأمنية الصهيونية مؤخراً عشرات الإنذارات عن وجود نوايا لتنفيذ عمليات فدائية.

ومن جانبه، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" قوله: "أصبحت عمليات إطلاق النار في الضفة التهديد رقم 1 لدى الجيش "الإسرائيلي".

الجدير ذكره أنه في منتصف الشهر الجاري "نشرت الشرطة "الإسرائيلية" 5 آلاف من عناصرها في مدن الداخل المحتل والضفة والقدس، كما أوعزت أجهزة الأمن "الإسرائيلية" لعناصرها بالتأهب في القدس المحتلة خشية وقوع تصعيد مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى".

وأعلنت شرطة الاحتلال في حينها، أنها ستكثف من تواجد عناصرها في الأماكن التي تشهد تجمعات مثل الأماكن المقدسة والحدائق والشواطئ وعلى الطرقات من أجل ما أسمته بـ"الحفاظ على الأمن". بحسب وصفها.

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