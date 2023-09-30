جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل، اليوم السبت الموافق 30-9 -2023، على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار : 3:81 شيكل

سعر صرف الدينار : 5:36 شيكل

سعر صرف اليورو : 4:03 شيكل

سعر صرف الجنيه : 0:12 شيكل