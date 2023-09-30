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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم

30 أيلول / سبتمبر 2023 08:51

اسعار العملات
اسعار العملات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل، اليوم السبت الموافق  30-9 -2023، على النحو الآتي:

سعر صرف الدولار : 3:81 شيكل

سعر صرف الدينار : 5:36 شيكل

سعر صرف اليورو : 4:03 شيكل

سعر صرف الجنيه : 0:12 شيكل

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