جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل، اليوم السبت الموافق 30-9 -2023، على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار : 3:81 شيكل
سعر صرف الدينار : 5:36 شيكل
سعر صرف اليورو : 4:03 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0:12 شيكل
عاجل |
30 أيلول / سبتمبر 2023 08:51
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل، اليوم السبت الموافق 30-9 -2023، على النحو الآتي:
سعر صرف الدولار : 3:81 شيكل
سعر صرف الدينار : 5:36 شيكل
سعر صرف اليورو : 4:03 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0:12 شيكل
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