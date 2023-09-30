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" الطقس"غائم جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة

30 أيلول / سبتمبر 2023 08:53

" الطقس"غائم جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة

توقع موقع طقس فلسطين، أن يكون الجو اليوم السبت 30-9-2023، صافيًا إلى غائم جزئي، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشار إلى أن الجو يكون هذه الليلة غائمًا جزئيًا باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية، ولطيفاً في معظم المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد 1-10-2023، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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