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خلال ندوة نظمتها "لجنة دعم الصحفيين"

مختصون يطالبون باستثمار منصة "إكس" لنشر الانتهاكات "الإسرائيلية"

30 أيلول / سبتمبر 2023 02:18

مختصون يطالبون باستثمار منصة "إكس" لنشر الانتهاكات "الإسرائيلية"
مختصون يطالبون باستثمار منصة

غزة-وكالة الرأي

 دعا حقوقيون ومختصون في الاعلام الرقمي، لضرورة توجيه النشطاء والصحفيين الفلسطينيين لإنشاء حسابات عبر منصة "إكس"، (تويتر) سابقاً، ونشر كل الأحداث الجارية ما يخدم القضية الفلسطينية لتصل الفكرة بشكل أسرع وأوسع إلى العالم، والنشر عبر "هاشتاقات" موحدة حول قضية القدس والأقصى والأسرى.

وطالب المختصون والحقوقيون، خلال ندون نظمتها لجنة دعم الصحفيين اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، بعنوان: منصة "إكس" في خضم الصراع: معايير النشر وأثرها على الرواية الفلسطينية، باستثمار منصة "إكس" لمخاطبة كل شعوب العالم بكل اللغات ونشر الانتهاكات المتعلقة بالمدنيين الفلسطينيين من قتل وإبادة جماعية وقصف منازل كما حصل في جميع الحروب التي شُنت ضد قطاع غزة.

وأكدوا أن منصة "إكس" ارتكبت مئات الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني من حظر وحذف وتقييد وصول للصفحات الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بطلب من حكومات الاحتلال المتعاقبة، لحجب وصول الرواية الصهيونية إلى العالم. واتفق المتحدثون، أن لقادة الاحتلال دور مهم في الرقابة وحذف وتقييد الحسابات الفلسطينية، لتقييد وصول الرواية الفلسطينية.

وأشاروا إلى أن "إسرائيل" تقف خلف حذف المحتوى الفلسطيني من منصة "تويتر"، لمنع وصول الرواية الفلسطينية إلى العالم العربي والدولي، لاسيما أثناء الأحداث والتصعيد كما حصل إابن عدوان شهر مايو 2021، وغيره.

وأجمعوا على أن منصة "إكس" تتعامل بازدواجية، إذ تتيح مساحة كبيرة لنشر الدعاية الإسرائيلية، بينما تحد من وصول الرواية الفلسطينية، بزعم أنها لا تتفق مع المعايير الموضوعة للموقع الاجتماعي. وأوصوا بضرورة ألا تتضمن عملية النشر مشاهد قتل، أو دماء، التي تُصنف وفق "إكس" بالعنيفة، ما يدفع إدارة المنصة إلى حذف حساب الناشر بشكل فوري، وبأثر رجعي.

ولفتوا إلى أن الاحتلال يستثمر منصة "إكس" للنشر عليها بكل لغات العالم، كما إنه يستخدم حسابات وهمية عربية وأجنبية، حتى تصل روايته "الدعائية" إلى جميع أنحاء العالم، وهو ما ينعكس بالسلب على الرواية الفلسطينية، التي تعمل المنصة على تقييد وصولها عبر الحذف والحجب بشكل مستمر.

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