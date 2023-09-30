إصابة خطيرة لسيدة بجريمة طعن في يافا

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أصيبت اليوم السبت، سيدة تبلغ 29 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضها للطعن إثر شجار في مدينة يافا، الداخل الفلسطيني المحتل.

ووصفت "نجمة داود الحمراء" حالة الجريحة بالخطيرة والمستقرة، نتيجة عدة جروح خطيرة اخترقت جسدها.

وأحيلت المصابة إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب لاستكمال العلاج.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقًا في الحادث.

وارتفع عدد قتلى جرائم القتل في الداخل إلى 176 ضحية منذ بدء العام الجاري، وسط موقف داعم للمنظومة الأمنية الإسرائيلية لعصابات الإجرام، التي زرعتها في بلدات الداخل بهدف الفتك بالفلسطينيين.