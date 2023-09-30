مواجهات مع قوات الاحتلال شمالي الخليل

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اندلعت يوم السبت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان دون التبليغ عن إصابات حتى اللحظة.

وفي السياق، نصب مستوطنون أعلام الاحتلال فوق أراض في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة أفرات في قرية أرطاس جنوبي بيت لحم، في محاولة للسيطرة عليها رغم امتلاك أصحابها أوراقاً تثبن ملكيتهم للأراضي.