وحدات القمع تنقل أسرى من سجن "رامون" إلى "نفحة"

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:33
الضفة المحتلة – وكالة الرأي:
قال مكتب إعلام الأسرى، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الأحد، قسم "5" في سجن "رامون".
وذكر المكتب في بيان له، أن وحدات القمع نقلت جميع أسرى القسم إلى سجن "نفحة".
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