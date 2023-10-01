وحدات القمع تنقل أسرى من سجن "رامون" إلى "نفحة"

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الأحد، قسم "5" في سجن "رامون".

وذكر المكتب في بيان له، أن وحدات القمع نقلت جميع أسرى القسم إلى سجن "نفحة".