14 عامًا على "صفقة الحرائر"

غزة – وكالة الرأي:

يوافق اليوم الأحد الذكرى الرابعة عشرة على إتمام "صفقة الحرائر" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتحرر بموجب الصفقة 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو للجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

وتوافد في ذلك اليوم قبل 14 عاما عشرات المواطنين صوب حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة ومعبر عوفر قرب رام الله لاستقبال الأسيرات المحررات المفرج عنهن في صفقة "شريط شاليط".

ولاحقًا، نجحت المقاومة وبعد سلسلة مفاوضات مضنية، بالتوصل لصفقة تبادل للأسرى "وفاء الأحرار" في 18 أكتوبر 2011م، وأُرغم الاحتلال مجددًا على الإفراج بموجبها عن ألف و27 أسيرًا وأسيرة على مرحلتين مقابل شاليط.

وقال مراقبون إن صفقتي الحرائر ووفاء الأحرار أظهرتا صلابة وقدرة المفاوض الفلسطيني المقاوم على انتزاع حقوقه المسلوبة، حينما يتسلح بإرادة قوية مبنية على قاعدة المقاومة والمواجهة كخيار استراتيجي حتى دحر الاحتلال.