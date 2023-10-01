مايكروسوفت تعتزم إطلاق نسخة ويب من ويندوز 12 تشبه نظام كروم

تعمل شركة مايكروسوفت حالياً على تطوير إصدار جديد من نظام التشغيل المقبل ويندوز 12، والذي يتميز بميزات تشبه تلك الموجودة في نظام جوجل كروم Chrome OS، حيث يعتمد بشكل أساسي على تطبيقات الويب.

ووفقًا لتقرير نُشِر على موقع Windows Latest واستنادًا إلى مصادر قريبة من مايكروسوفت وشركائها، يبدو أن الشركة تعتزم إطلاق إصدار خاص من ويندوز 12 يعتمد بشكل أساسي على تطبيقات السحابة.

ويأتي هذا القرار ردًا على تحديث “كروم أو إس” الذي قامت به شركة جوجل.

وأكدت المصادر أن نسخة الويب لن تكون بديلًا لتجربة نظام ويندوز التقليدية على سطح المكتب.

ومايكروسوفت تهدف إلى تطوير إصدار حديث وخفيف من نظام التشغيل ويندوز 12، مصمم خصيصًا للأجهزة ذات المواصفات المنخفضة التي تُستخدم على نطاق واسع في قطاع التعليم.

وسيتوفر إصدار الويب من ويندوز 12 القادم كجزء من مجموعة الإصدارات التي تُقدمها مايكروسوفت.

وقد أعلنت مايكروسوفت رسميًا في مستند داخلي أنها قامت بإنشاء فريق متخصص مكرس لتطوير “تجربة ويب من ويندوز”، وهي تعمل أيضًا على توظيف أعضاء جدد لهذا الفريق.

ويتوقع أن يكون متصفح إيدج وأدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت في قلب الإصدار القادم من نظام التشغيل ويندوز 12 ويب.



ومن الجدير بالإشارة إلى أن متصفح إيدج الخاص بالشركة يعتمد على مشروع كروميوم المفتوح المصدر من جوجل.

وهذا يعني أنه يستفيد من الشفرة المصدرية الأساسية لمتصفح إيدج وغيره من متصفحات الويب.

وسابقًا، سعت الشركة الأمريكية إلى تطوير نسخة خفيفة ومحسّنة من نظام التشغيل ويندوز، مثلما حاولت ذلك من خلال نظام ويندوز 10X.

ولكن، واجهت في النهاية صعوبة في تحقيق نجاحها كمنتج تجاري وجذب المستخدمين.

ومن المتوقع أن تكشف شركة مايكروسوفت النقاب عن نظام التشغيل ويندوز 12 في أحداث العام 2024 القادمة.

وفي سياق آخر، أطلقت مايكروسوفت تطبيقها الجديد “Designer” لمنصة نظام أندرويد، ويمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة المدمجة في هذا التطبيق لإنشاء تصاميم فريدة وإبداعية.

ويمكنك الآن تنزيل تطبيق “Designer” مجانًا من متجر Google Play لاستخدامه في إنشاء رسومات مناسبة للنشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي،

بالإضافة إلى إمكانية إنشاء دعوات وبطاقات بريدية رقمية ومزيد من الاستخدامات الإبداعية.