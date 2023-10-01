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يقطنهما 10 أفراد .. الاحتلال يجبر مقدسية على هدم شقتيها

01 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:27

القدس المحتلةوكالة الرأي:  

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنة فايزة حسين عطا العبيدي على هدم شقتيها السكنيتين في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة المواطنة العبيدي على هدم شقتيها اللتين تبلغ مساحة كل واحدة منهما 125 مترا مربعا، ويقطنهما 10 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت أن العائلة رغم متابعتها لإجراءات استصدار الرخصة، لجأت إلى هدم الشقتين ذاتيا تجنبا لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليها في حال إقدامها على هدمهما باستخدام آلياتها.

ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم ذاتيا بضغط من بلدية الاحتلال، تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال أقدمت البلدية على الهدم، أو الاعتقال في حال التخلف عن دفعها.

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