تسريب مواصفات حاسب Lenovo المنتظر

تستعد Lenovo لإطلاق حاسب لوحي جديد مزود بمواصفات جيدة، سينافس حواسب سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.

وتبعا للتسريبات فإن حاسب lenovo tab m11 سيحصل على هيكل متين محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وسيحصل على شاشة LCD بمقاس 10.95 بوصة/ دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 120 هيتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

أما كاميرته الأساسية فستكون بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وسيزود الحاسب بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وسيعمل الجهاز بمعالج Mediatek G88، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت، كما سيحصل على نظام تشغيل Android 13، وسيكون النظام قابلا للتحديث حتى عام 2028.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن الحاسب سيحصل على بطارية بسعة 7040 ميلي أمبير ستكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: 4pda