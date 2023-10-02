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تقنية جديدة من Huawei تحدث طفرة في عالم الاتصالات!

02 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:33

تقنية جديدة من Huawei تحدث طفرة في عالم الاتصالات!
تقنية جديدة من Huawei تحدث طفرة في عالم الاتصالات!

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة Huawei طورت منظومة اتصالات لاسلكية قد تغني عن تقنيات شبكات Wi-Fi وBluetooth.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Huawei تمكنت من تطوير منظومة جديدة للاتصالات اللاسلكية تدعى NearLink، وهذه المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجالات الاتصالات ونقل البيانات بين الهواتف والأجهزة المحمولة.

والمهم في تقنيات NearLink هو أنها ستقلل من معدل استهلاك الطاقة في الأجهزة الإلكترونية بنسبة 60% تقريبا مقارنة بتقنيات الشبكات اللاسلكية الأخرى، كما ستكون أسرع بست مرات في نقل البيانات، وستسمح بإقران أجهزة أكثر بـ 10 مرات.

ووفقا للمطورين فإن التقنية الجديدة ستستعمل مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، كما ستستخدم مع الأجهزة الإلكترونية المخصصة للمنازل الذكية، ومع السيارات الكهربائية أيضا.

وتم استخدام هذه التقنية في هواتف Mate 60 الجديدة كما يتوقع دمجها في أنظمة التشغيل HarmonyOS والعدي من منتجات Huawei الإلكترونية الأخرى.

المصدر: إزفيستيا

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