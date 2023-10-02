إعلام الأسرى: معاناة أسرى سجن النقب تتفاقم في فصل الشتاء

غزة – وكالة الرأي :

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة، أن معاناة أسرى سجن النقب الصحراوي تتفاقم في فصل الشتاء في ظل مماطلة وتسويف إدارة سجون الاحتلال.

وقال في تصريح صحفي إن إدارة سجون الاحتلال تتعمد سياسة المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى بإجراء إصلاحات للغرف والخيام خاصة في سجن النقب، مع اقتراب فصل الشتاء القارس والماطر، الذي تتعمق فيه مأساتهم بشكل كبير.

وأوضح أن إدارة السجون لم تكتفِ بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى، بل زادت معاناتهم بمنع إدخال الملابس لمدة 6 أشهر لبعض الأقسام، في تصرف يندى له جبين الإنسانية.

وأضاف:" إن تصرف إدارة السجون سابق الذكر يعتبر جريمة بحق الإنسانية تعاقب عليها الشرائع والقوانين الدولية وتستدعي تحركا رسميا فعالا على الساحة الدولية، لإجبار الاحتلال على توفير احتياجات الأسرى الأساسية".

وطالب القدرة مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمم المتحدة بالتحرك العاجل، لوقف جريمة المماطلة والتسويف التي ينتهجها الاحتلال للانتقام من الأسرى، والعمل على تلبية رغباتهم المعيشية خاصة في فصل الشتاء.