خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعى سيتجاوز قدرات البشر وسيشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومى

من المتوقع أن يتطور الذكاء الاصطناعي ويتقدم بما يتجاوز قدرات البشر، ما يشكل مشكلة إذا تم استخدامه من قبل الدول السيئة، حيث يعتقد راي كورزويل، أحد أبرز علماء المستقبل في الولايات المتحدة، أنه بحلول عام 2045، سيحدث ما يسميه "التفرد".



وستصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي مدركة لذاتها، وقد لا يكون لدى البشر خيار سوى الاندماج مع التكنولوجيا - أو المخاطرة بالتخلف عن الركب، وغالبًا ما تكون تنبؤات كورزويل دقيقة، فكما أشارت مجلة فيوتشرزم، "من بين 147 تنبؤًا له منذ التسعينيات، يدعي كورزويل أن معدل الدقة يبلغ 86 بالمائة".



ولقد كان الخط الفاصل بين البشر والتكنولوجيا غير واضح لسنوات، و‌اليوم، أصبحت سياراتنا أشبه بأجهزة كمبيوتر عملاقة تسير على عجلات، وأصبحت صديقات الذكاء الاصطناعي موجودات بالفعل، وسيكون عالم الغد مختلفاً بشكل جذري أكثر عن العالم الذي نعيش فيه اليوم.



ومع ظهور ChatGPT والحديث عن الذكاء الاصطناعي الواعي، يقترح البعض الآن أن "التفرد" يمكن أن يحدث قبل نهاية العقد، وقالت ميلاني سوبين، عالمة المستقبل والمدير العام لمعهد المستقبل اليوم، لصحيفة يو إس صن إن "التفرد" يتمحور حول "تحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق" الذي "يتجاوز القدرات البشرية، فكريًا وإبداعيًا".



وأوضح سوبين: "في العقود المقبلة، يجب علينا إعادة تحديد كيفية مساهمة البشر في خلق القيمة الاقتصادية، خاصة إذا أصبحت الآلات أكثر كفاءة في مختلف المجالات"، و"سيؤثر هذا التحول على توزيع الثروة حيث تعتمد القيمة الاقتصادية بشكل متزايد على جودة واتساع نطاق التكنولوجيا التي يمكن للمرء الوصول إليها أو امتلاكها."



وتابعت: "ومع ذلك، سواء كان الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء أم لا، فإنه يمتلك قوة هائلة لمعالجة القضايا الملحة مثل اكتشاف الأدوية وتوزيع الطاقة المستدامة"، ومن بين المخاوف الحاسمة التي تشغل بالها وزملائها "إنشاء أنظمة فائقة الذكاء والتحكم فيها، من قبل الدول بشكل رئيسى".



ومع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي داخل بلدان معينة، فقد تظل مملوكة وتستخدم في تطبيقات مثل الاستخبارات العسكرية، مما يشكل تهديدات للأمن القومي، "بما في ذلك الأمن الغذائي والدفاع عن البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء".



وحذرت سوبين من أن الشركات عديمة الضمير "تشارك أيضًا في سباق تنافسي لتطوير نماذج وتطبيقات رائدة للذكاء الاصطناعي، مع وجود الشركات الأكبر حجمًا التي لها اليد العليا بسبب الموارد الكبيرة"، وأضافت: "إن الوصول إلى هذه النماذج المتقدمة سيلعب دورًا محوريًا في تحديد مكانة وتأثير الشركات والدول في المستقبل".



أما بالنسبة لدمج البشر والتكنولوجيا، فقد قال مايكل هوسان، عالم التكنولوجيا وعالم البيانات الذي يقع عمله عند تقاطع الذكاء الاصطناعي وعلم النفس البشري، لصحيفة The U.S. Sun إن الإيجابيات، بشكل عام، تفوق السلبيات.



وأشار حوسان إلى أن "هذا لأن البشر يعانون من جميع أنواع التحيزات عند اتخاذ القرارات: تحيز الحداثة، ومغالطة اليد الساخنة، والتحيز المتعمد، والإرهاق من اتخاذ القرار"، و"يمكن للآلات في بعض الأحيان أن تفوت أشياء واضحة للبشر، لكنها لا تعاني من نفس تلك التحيزات. ولهذا السبب يكون أداء الاثنين معًا أفضل من أداء أي منهما بمفرده."



وأضاف: “فيما يتعلق بالمخاطر، أعتقد أن المخاطر الأساسية تعتمد بشكل كبير على أحدهما أو الآخر. إنها أيضًا مسألة معرفة متى يجب التغلب على حدس الإنسان أو الآلة، وفيما يتعلق بتهديد الذكاء الاصطناعي لفرص العمل للبشر، قال حوسان إن "هذه القصة تكررت مرات عديدة من قبل".



وقال: «خلال الثورة الصناعية، اعتقد الناس أن الآلات ستستولي على جميع الوظائف البشرية، "لكن الطريقة التي يتم بها الأمر بشكل عام هي أن هذه الآلات تخلق وظائف جديدة - بناء الآلات، وصيانتها، ومراقبتها - التي تتجاوز الوظائف القديمة."



المحرك البخاري، ومحلج القطن، والتلغراف، كلها إبداعات الثورة الصناعية، تطلبت من البشر تشغيلها، لا يزال البشر يطلقون النار، وعلاوة على ذلك، لم يكن أي من هذه الإبداعات مرتبطًا بالوعي أو الوعي، و‌على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر تقدمًا، فإن عددًا متزايدًا من المنتجات والخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا لن يتطلب من الأشخاص أن يكونوا في مقعد القيادة.



ومن المرجح أن تخلق ثورة الذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة لا تتطلب سوى القليل من المدخلات، إن وجدت، من البشر، ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أول تقنية تزيل الفاعلية تمامًا من المعادلة البشرية.

