النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636) الثلاثاء 3/10/2023
أخبار فلسطينية
اشتية: المناطق “ج” جزء من أراضي دولة فلسطين.. والخارجية تحذر من “الضم التدريجي الصامت”
فوز فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية
إسرائيل تدرس تسهيلات لغزة
قانونيون يخاطبون "الجنائية الدولية" حول جرائم الاحتلال بغزة
إذاعة الاحتلال : مناورة الجهاد الإسلامي تًفعيل صفارات الإنذار في مناطق مفتوحة بغلاف غزة
القيادي بحماس زكريا معمر: انطلاقة "الجهاد" محطة مهمة وترجمة عملية لفكر المقاومة
أخبار إسرائيلية
الخلاف بين نتنياهو وبن غفير يتصاعد.. وتوصية إسرائيلية بتخفيف حصار غزة
الشرطة الإسرائيلية تحذر: المسيرات ضد حكومة نتنياهو باتت هدفًا للهجمات الفلسطينية
لقاء تصالحي بين نتنياهو وبن غفير
ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل"
ثاني وزير "إسرائيلي" يصل للسعودية خلال أسبوع.. هل اقترب التطبيع؟
الإعلام العبري: حماس أطلقت صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر
اخبار دولية
تركيا: قلقون من الانتهاكات المتزايدة مؤخراً في المسجد الأقصى
أخبار عربية
إصابة عسكريّين سوريين في قصف إسرائيلي على دير الزور
التعاون الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي
الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى
"الدستورية الإسلامية" بالكويت تدعو لدعم صمود المرابطين في القدس
نصر الله: على الأمة تحمّل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى
تجمّع نقابي جزائري لدعم فلسطين ورفع الحصار عن غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
متطرف يهودي مرشح لانتخابات بلدية القدس يريد تقليص “ضجة الأذان” وسرقة المقدسيين للأراضي!
الاحتلال الإسرائيلي يعيق وصول طلبة ومعلمين فلسطينيين إلى 27 مدرسة
الخليل.. الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين
الشرق الأوسط
إسرائيل تلقي القبض على الدبلوماسي المكسيكي السابق رومر
1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام «عيد العرش»
إسرائيل تدرس سلسلة إجراءات لخفض التوتر في غزة
الاهرام المصرية
مستوطنون إسرائيليون يدنسون الحرم الإبراهيمي ويقيمون حفلا داخله بحماية قوات الاحتلال
الشروق المصرية
دمغ 1.25 طن ذهب في فلسطين الشهر الماضي
تقرير إحصائي: 5.48 مليون نسمة عدد السكان في فلسطين حتى منتصف 2023
تعطيل الدراسة بمدارس برقة شمال غرب نابلس جراء عدوان الاحتلال
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
مستوطنون يدنسون الحرم الإبراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا داخله
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يفتتح متحفا أسفل البلدة القديمة في القدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون الأقصى في رابع يوم لما يسمى بـ "عيد العرش"
قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة والقدس
للكشف عن سرطان الثدي.. الصحة بغزة تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي"
حراك الموظفين بالضفة يدعو لاعتصام أمام وزارة المالية غدًا
القدس المحلية
أسرى سجن "ريمون" بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية تصل للإضراب عن الطعام
اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس
إصابات واعتقالات خلال مداهمات بالضفة والقدس
إغلاق مكان سقوط "سقالة" بناء بغزة وفتح تحقيق
الاحتلال يعتقل مسناً وشاباً في القدس المحتلة
إصابات بالاختناق خلال تصدي لهجوم مستوطنين جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل مسنًا ويستولي على جراره في سلفيت
الحياة الجديدة
كلمة رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة رقم 223
استطلاع لمعاريف: 72٪ من الإسرائيليين يعارضون اقتحام اليهود للأقصى
الاجتماع الـ56 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات
رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات
الاحتلال يصيب عددا من طلبة ذكور ثانوية جلبون بالاختناق
وقفة إسناد للأسرى في دورا جنوب الخليل
جريدة الأيام
المستوطنون يستبيحون "الأقصى" و"الإبراهيمي" ويؤدون طقوساً تلمودية بحراسة...
إصابات بينها بالرصاص خلال تصدي أهالي قصرة لهجوم مستوطنين
قناة عبرية: إسرائيل تفكر بجدية بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين
»100 مليون شيكل لمستشفيات القدس ولجنة لتعزيز الصمود في مناطق "ج"
قوات القمع تقتحم أقساماً في سجن "جلبوع"
»تدهور صحة الأسير أبو ذريع مجدداً و"العليا" ترفض النظر بقضية الفسفوس
اجتماع "تاريخي" لوزراء الاتحاد الأوروبي في كييف لتأكيد "الدعم الراسخ"...
وكالة صفا
تقرير يرصد أكثر من ألف عملٍ مقاومٍ بالضفة خلال سبتمبر
مستوطنون يهاجمون بلدة جالود في نابلس
الاحتلال يحول منسق الكتلة الإسلامية وعضو مجلس طلبة "بيرزيت" للاعتقال الإداري
"الجهاد" تدين منع وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم في يطا
بمسيرة لـ"حماس" شمال غزة.. المصري يحذر من تداعيات خطيرة لاقتحام الأقصى
"الشعبية" تحذر من "تساوق" السلطة مع التطبيع السعودي
"المجاهدين" تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى
بالفيديو "سرحان": لا اعتقال سياسي بغزة منذ سنوات والبيئة مواتية لإجراء الانتخابات
إصابات بالرصاص وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
"المرور:" 3 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
مشير المصري: اقتحامات الأقصى ستشعل المنطقة بأكملها
1050 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية والقدس في سبتمبر الماضي
إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي قصرة لهجوم مستوطنين
فلسطين اليوم
عضو المكتب السياسي لانصار الله: حركة "الجهاد" قدمت أروع صورة لأنجح مشروع على طريق الحرية والتحرير
8 أعوام على استشهاد "مهند الحلبي" ..مفجر انتفاضة القدس ومحرك شرارة العمليات في الضفة
محدث بالفيديو والصور اصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس
نادي الأسير: أسرى سجن "ريمون" بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية تصل للإضراب عن الطعام
سرايا القدس تنفذ الآن مناورة "الشهداء بشائر النصر" تُحاكي الاغارة على مواقع صهيونية
إصابات بهجوم للمستوطنين على بلدة "جالود" جنوب نابلس
سما نيوز
وزير الاتصالات الإسرائيليّ في السعوديّة في ثاني زيارة مُعلَنة لوزير بحكومة نتنياهو للرياض
قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين
إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)
قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية
معاريف: 4 عوامل تقود "إسرائيل" إلى الحرب
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل اسكاكا
"الشعبية" تنهي اجتماعًا دوريًا لقيادتها
عرب 48
حملة اعتقالات بالضفة تخللتها مواجهات وإصابات
نابلس: إصابات بينها بالرصاص في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة
نادي الأسير: احتماليّة تصاعُد المواجهة بسجون الاحتلال بسبب عمليّات الاقتحام والنقل الجماعيّ
العليا الإسرائيلية تقرّر إعادة قضيّة الأسير الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكريّة
غزة: الاحتلال اعتقل 86 فلسطينيا منذ مطلع العام
5.48 مليون نسمة في الضفة وغزة 78% منهم يقيمون في الحَضَر
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهد ...
الاتحاد العام للكتّاب والأدباء: علي الخليلي س ...
جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في جلبون وإق ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م تسعة شهداء في اليوم الخامس للاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة تسعة شهداء في اليوم الخامس للاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة بينهم طفلان وعدد من الجرحى وهدم عشرات المنازل والمحال التجارية وتجريف أراض زراعية في اليوم الخامس للعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على أهلنا في شمال قطاع غزة بذريعة منع صواريخ القسام التي تطلق على مغتصبة سيديروت.
- 1987 مقتل وجرح أربعة مقاومين فلسطينيين عند حاجز إسرائيلي في قطاع غزة.
- 1938 م معركة طبرية وهي واحدة من المعارك الكبيرة التي جرت على أرض فلسطين على مدى سنوات الثورة الكبرى (1936-1939) وقد نجاح القائد أبو إبراهيم الكبير (قائد المنطقة الشمالية) بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية وبدأت عملية اقتحام قوات العدو في الساعة العاشرة مساء ليلة 3-10-1938م واستمرت المعركة 5 ساعات نفذ المهاجمون خلالها مهامهم القتالية الموكلة إليهم من قيادتهم وانسحبوا دون خسائر بعد أن قتلوا من العدو 19 شخصاً ما بين جنود بريطانيين ورجال عصابات صهاينة.
- 1929 م عقد مؤتمر عام في بيت المقدس (فلسطين) للتأكيد على الموقف الإسلامي بشأن الأطماع اليهودية في حائط البراق، وهو أحد جدران الحرم القدسي الشريف. فرض دولة الاحتلال سيطرتها على الجدار بزعم أنه مقدس لدى اليهود عقب احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، ومنعت المسلمين من الاقتراب منه، وحولت اسمه من حائط البراق إلى حائط المبكى، ويرتاده سنوياً آلاف المتزمتين اليهود.