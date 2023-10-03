النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2636)  الثلاثاء 3/10/2023

1938 م معركة طبرية وهي واحدة من المعارك الكبيرة التي جرت على أرض فلسطين على مدى سنوات الثورة الكبرى (1936-1939) وقد نجاح القائد أبو إبراهيم الكبير (قائد المنطقة الشمالية) بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية وبدأت عملية اقتحام قوات العدو في الساعة العاشرة مساء ليلة 3-10-1938م واستمرت المعركة 5 ساعات نفذ المهاجمون خلالها مهامهم القتالية الموكلة إليهم من قيادتهم وانسحبوا دون خسائر بعد أن قتلوا من العدو 19 شخصاً ما بين جنود بريطانيين ورجال عصابات صهاينة.

1929 م عقد مؤتمر عام في بيت المقدس (فلسطين) للتأكيد على الموقف الإسلامي بشأن الأطماع اليهودية في حائط البراق، وهو أحد جدران الحرم القدسي الشريف. فرض دولة الاحتلال سيطرتها على الجدار بزعم أنه مقدس لدى اليهود عقب احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، ومنعت المسلمين من الاقتراب منه، وحولت اسمه من حائط البراق إلى حائط المبكى، ويرتاده سنوياً آلاف المتزمتين اليهود.